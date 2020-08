Paletero inspira a la comunidad que le ayuda a alcanzar sus sueños

Cientos de personas llegaron a Long Beach a comprar las paletas de Pedro, un vendedor sordomudo que lucha por salir adelante.

El paletero parecía no darse abasto, con señales con sus manos y sin perder de vista la elección de sus clientes que señalaban con sus dedos el tipo de paleta que querían; inmediatamente buscaba en su carrito y se las entregaba con una sonrisa.

Eran alrededor de las tres de la tarde del sábado, el calor rebasaba los 90 grados, pero la gente no dejaba de llegar, muchos caminando o manejando, pero todos querían comprar las paletas de Pedro.

Araceli Juárez llegó con sus dos hijos adolecentes desde la ciudad de Norwalk para apoyar el esfuerzo. “Lo que quiero es que mis hijos se den cuenta de todo lo que tiene que hacer una persona para ganarse la vida, no importa sus limitaciones; si luchan, todo se puede lograr”.

La madre de dos hijos expresó que desafortunadamente en este país en muchas ocasiones los padres le dan todo a sus hijos, y estos terminan no valorando lo que tienen. “Es por eso que viendo ejemplos como los del paletero [Pedro], espero que los jóvenes entiendan los sacrificios que tiene que hacer otras personas para ganarse la vida”.

A diferencia de otros vendedores ambulantes en Long Beach, Pedro, de 27 años de edad, no habla ni escucha, no obstante, eso no ha sido impedimento para que diariamente y durante los últimos nueve años salga a las calles de la ciudad a vender sus paletas, negocio con el que contribuye a las finanzas de su familia, originaria de Oaxaca.

En este caso como no puede gritar, Pedro se ayuda con el sonido de una campanita que anuncia la llegada del paletero a cualquier esquina de las calles de Long Beach.

Fue en una de esas esquinas donde Tito Rodríguez y HJ Chong, creadores de Local Hearts Foundation, lo conocieron e inmediatamente les asombró el hecho que, a pesar de las limitaciones de Pedro, eso no era un impedimento para salir a vender sus paletas.

“Ese tipo de trabajadores y de personas es lo que nos gusta promover y ayudar, queremos que la gente conozca que no hay limitaciones para hacer algo”, expresó Chong. “Ver a vendedores como Pedro lo inspira a uno a seguir adelante y eso es lo que queremos, mostrarle a la comunidad que todo se puede independientemente de los obstáculos que haya”.

Además de los problemas físicos de Pedro, con la llegada de la pandemia, las escuelas y los parques cerraron, lo que significó una pérdida de ingresos significativa para los vendedores ambulantes, es por eso que cuando Chong y Rodríguez empezaron a escuchar noticias donde los vendedores ambulantes eran robados y golpeados, no dudaron en ayudar.

“Inicialmente lo que hicimos fue entregarles mascarillas para que no se expusieran a la pandemia mientras vendían”, dijo Chong, quien subrayó que, además, le daban a los vendedores spray gas pimienta para que se protegieran ante un posible robo”.

Pero el sábado pasado, lo que la fundación hizo fue ayudar a Pedro a vender toda su mercancía con una campaña en las redes sociales con el nombre Buy Out Pedro, e invitaron a toda la comunidad para que llegara a Long Beach de dos a cinco de la tarde y ser parte de ese esfuerzo que ayude a Pedro a cumplir sus metas.

“El objetivo de hoy es ayudar a Pedro a vender toda su mercancía para ayudarle a cumplir sus sueños”, dijo Rodríguez, quien conoce muy de cerca las limitaciones económicas con las que crecen muchos niños en Long Beach, es por eso que junto a su amigo Chong iniciaron la fundación que ayude a las comunidades más necesitadas a lograr sus objetivos.

Mientras decenas de personas llegaban a comprar paletas, la hermana de Pedro, Edith, lo promovía en las redes sociales para invitar a más gente a ser parte del sueño de su hermano.

“Uno de los objetivos principales de mi hermano es ayudar a su familia con los gastos, pero también tener su propio negocio para no tener que seguir arriesgándose en la calle vendiendo sus paletas”, expresó la hermana.

Ya como a las cuatro de la tarde, las personas seguían llegando, inclusive de lugares fuera la ciudad, para ser parte de ese esfuerzo que busca ayudar a los que menos tienen.

Además de ayudar a vender todas las paletas, Local Hearts Foundation abrieron una página en el sitio GoFundMe con el nombre ‘Pedro Deaf Ice Cream Vendor’ para ayudarle a hacer la diferencia en sus objetivos; hasta el día de ayer, ya se habían recaudado $4,300.

La próxima semana la organización tiene planeado otro evento donde van a entregar cientos de mochilas llenas de útiles para los estudiantes que ahora están tomando clases desde su hogar. Para más información sobre el evento puedes visitar www.localheartsfoundation.org o las redes sociales de la organización.

Local Hearts Foundation fue creada oficialmente en el 2017 por Tito Rodríguez y H. J. Chong, ambos hijos de inmigrantes; Tito de padres mexicanos; y Chong, hijo de padres de Corea y México; ambos crecieron en Long Beach y han hecho la diferencia desde el 2011 cuando por primera vez iniciaron eventos para ayudar a la comunidad.