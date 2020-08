3 consejos para ordenar tu hogar de manera rápida y fácil

Consumer Reports

Los estadounidenses han pasado mucho más tiempo en casa últimamente, lo que significa que todos los pequeños proyectos hogareños que hemos estado posponiendo ya no son tan fáciles de ignorar.

Como ese cajón de la cocina repleto de pilas sueltas, cables de extensión enredados, cordeles y otras cosas que hacen que te avergüences cada vez que lo abres.

Aquí te presentamos 3 proyectos rápidos para ordenar tu hogar que puedes realizar en cuestión de minutos. Para conocer más proyectos sencillos para el hogar, lee nuestros artículos sobre cómo hacer mejoras sencillas en el hogar, cómo realizar el mantenimiento necesario del hogar y cómo llevar a cabo arreglos en el exterior de la casa. Para obtener ideas sobre cómo mejorar el espacio exterior de tu casa, lee nuestros consejos fáciles para cultivar tu jardín y sigue nuestras recomendaciones sobre cómo crear un oasis en el patio trasero.

Duplica la capacidad de almacenamiento de tu armario

Tiempo requerido: hasta 30 minutos

¿El armario debajo del lavabo del baño o del fregadero de la cocina es un revoltijo de productos de limpieza? Las barras de tensión ajustables están hechas para colgar cortinas, pero también puedes colgar rociadores (sostienen 1 libra por pie). Coloca una barra de 7/16 o 5/8 pulgadas de diámetro en la parte superior del armario (generalmente debes girar la barra desde el centro hasta que los extremos de goma la mantengan firme) y cuelga los rociadores de sus ganchos. Siempre mantén los productos de limpieza en sus envases originales y usa pestillos de seguridad para el armario si hay niños en tu casa.

Limpia los cajones

Tiempo requerido: hasta 30 minutos

Usa bandejas organizadoras para poner en orden esos cajones donde guardas todo lo que encuentras. Puedes comprarlas en línea en lugares como Home Depot y Bed Bath & Beyond, vienen en varias formas y configuraciones. Primero mide tu cajón para comprar la medida adecuada y evita las bandejas de malla porque pueden enganchar los clips de papel y las puntas de los lápices.

Maximiza el espacio de los gabinetes

Tiempo requerido: hasta 30 minutos

Coloca cajitas con tiras adhesivas de marcas como Command en el interior de las puertas del gabinete para guardar productos livianos de uso frecuente, como los cepillos de dientes en el baño, las especias en la cocina o los clips para carpetas en la oficina del hogar. Estos contenedores extraíbles vienen en varios tamaños; los transparentes te permiten encontrar lo que estás buscando fácilmente.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció en la edición de agosto de 2020 de la revista Consumer Reports.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.