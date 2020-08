Afición de Chivas explota contra Toño Rodríguez; piden a Raúl Gudiño

El arquero tuvo un vergonzozo error ante Toluca

Chivas no pudo con el Toluca en la “Bombonera” y cayeron por 1-0, lo que significó la primera derrota de Víctor Manuel Vucetich como estratega del Rebaño, con lo que parecen rezagarse en la tabla general de la Liga MX en la que actualmente ocupan el lugar 12 con solo siete puntos.

El villano de la jornada para los rojiblancos fue el portero José Antonio Rodríguez que le regaló el gol a los Diablos Rojos, luego de un cabezazo de Diego González que se le fue prácticamente de las manos al arquero y que por supuesto, le fue recriminado por la afición.

¡Goool de Toluca! Los Diablos se van arriba en el marcador tras el cabezazo de Diego González 😱⚽ 🔴EN VIVO 📺 @TUDNUSA 📲 Síguelo aquí: https://t.co/4LMFatCFdM#SomosElToluca I #TusGuard1anes2020 I #VolvereAVer pic.twitter.com/5WD0jikNfI — TUDN USA (@TUDNUSA) August 23, 2020

🕞59': ¡G⚽⚽⚽L! Diego González marca su primer gol en la #LigaBBVAMX con un cabezazo y le da la ventaja a los 'Diablos'. Toluca 1-0 Chivas#Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/RGzq9Z9RO5 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) August 23, 2020

Los chivahermanos no perdonaron a Toño y en redes sociales arremetieron contra el cancerbero que no es del agrado de una parte de la fanaticada desde hace algún tiempo y hasta recordaron que el equipo no quiso hacer un esfuerzo por retener o regresar a Rodolfo Cota, quien fue campeón en el 2017.

Teníamos al mejor portero mexicano de los últimos 3 años y no lo quisieron retener y un equipo como chivas no puede tener esos payasos en la portería sigamos haciendo corajes con Toño Rodríguez pic.twitter.com/M1OsF1yFZd — Chivander (@ChivasOfic) August 23, 2020

Así me tiene Toño él sin manos Rodríguez. pic.twitter.com/iCwNSTJQMN — M A B E (@Foxzied) August 23, 2020

Toño Rodríguez en su oportunidad/revancha #173719 con Chivas. pic.twitter.com/V3ZX6cqKjX — Pati (@sandiblu) August 23, 2020

Chivas tiene en la banca a Raúl Gudiño, portero que tiene experiencia europea con el Porto, además de Unión Madeira en Portugal y el APOEL Nicosia de Chipre, pero a su regreso a México con el Guadalajara no pudo consolidarse y Rodríguez le ganó el puesto, por lo que pidió su salida del equipo, sin embargo no hubo ofertas. Tras la inconformidad con el arco tapatío, la afición ha solicitado que se le dé oportunidad a Gudiño.

Gudiño para titular el siguiente partido. 🙏🐐🇵🇪 — Efra Vázquez 🇵🇪⚽🇵🇪 (@EfraVzquezS1) August 23, 2020

LOS PORTEROS SE EQUIVOCAN, pero Toño lleva ya muchas y no tiene una edad tan buena para su desarrollo como Gudiño; Gudiño debería ser titular. pic.twitter.com/DPfWDmuPAE — CHIVALACTICO 🔴⚪️ (@Chivalactico2) August 24, 2020

Más allá del error que cometió hoy Toño Rodríguez, siempre he sostenido que Gudiño es mejor portero … Sigo sin entender porque no es el titular. — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) August 24, 2020

A ver cuanto mas sostienen a el BURRO de TOÑO como portero, SEÑORES NO SIRVE, LLEVA TRES TONTERÍAS EN IGUAL NUMERO DE PARTIDOS, que esperan para poner a Gudiño? https://t.co/cwqGz3gAX4 — roman galvez (@wolfroman) August 24, 2020

La última palabra la tendrá Vucetich quien mostró su apoyo a Rodríguez y que por lo pronto tendrá que resolver el tema de indisciplina dentro del equipo y que ha provocado que no cuente con dos de sus jugadores más importantes, Uriel Antuna y Alexis Vega, quienes están separados de manera indefinida por tener una fiesta el pasado viernes.