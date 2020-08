Verónica Castro ya se hartó de Yolanda Andrade y Gabriela Bo: “Dicen puras pendej***”

Entretenimiento

La actriz acepta que le duele que ataquen tanto a su hijo Cristian

Verónica Castro rompió el silencio tras meses de embates mediáticos de personas como Yolanda Andrade y Gabriela Bo, que han ventilado violencia dentro de la familia de la actriz y han calificado a su hijo, Cristian Castro, de golpeador de mujeres.

La “Vero” aseguró que “el micrófono es un arma letal” y sí se ha visto afectada por los rumores públicos de que el “Gallito Feliz” la golpeó y la mandó al hospital cuando estaba casado con Valeria Liverman.

“Me duele que lo estén molestando, diciendo tantas mentiras y con tantas ilógicas, yo digo que Dios bendiga a mi hijo y que también bendiga a estas personas que tienen la boca tan sucia”, dijo a Janette Arceo de la radio mexicana.

“Porque aunque no tengas coronvirus, puedes infectar a la gente de otra forma. Recuerden que el pez por la boca muere”, agregó.

Cansada de los rumores, Verónica Castro pidió a Andrade y Bo, ex esposa de Cristian, que vivan su vida.

“No hablemos, si no tienes nada bueno que decir, o dices puras pendejadas, mejor no digas nada. Que se busquen una vida, porque parece que no tienen nada que hacer. Les pido por favor, cállense ya, si no saben”, concluyó.

En la entrevista abajo al minuto 04:00

