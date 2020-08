El auto favorito de Robert Downey Jr. es un Corvette convertible

Robert Downey Jr. ha sido uno de los protagonistas de Hollywood durante años y, tras el éxito de las películas de Marvel, su valor neto se elevó. De hecho, según Forbes, Downey Jr. fue el actor mejor pagado del mundo durante tres años consecutivos.

Hoy, el actor vale la increíble cantidad de $ 300 millones. Entonces, ¿cómo gasta su vasta fortuna? Robert Downey Jr tiene una colección de autos que es digna de admirar.

En esta increíble colección, dos coches se destacan de inmediato. El Audi R8 que ayudó a hacer famoso, y el Chevrolet Corvette Stingray de 1965, un clásico de la vieja escuela. Ahora, los dos autos son opuestos el uno del otro, pero su amor por los coches antiguos supera al que tiene por los modernos.

Un automóvil de uso diario no es necesariamente el más rápido, el más poderoso o, de hecho, el más caro. El Corvette C2 está considerado como uno de los mejores diseños automotrices de la historia.

Los C2 estaban equipados con dos asientos pequeños, una pequeña área de carga en la parte trasera, lo que los hacía no solo funcionales sino también elegantes.

Algunas veces lo han visto paseando por California con su esposa dentro de su clásico Chevrolet Corvette 1965.

