Hallan cadáver de joven desaparecida hace 15 años en un casino: hispano sentenciado

Quince años después de la desaparición de Christie Wilson en un casino en California, su cuerpo fue hallado, informaron ayer las autoridades.

Por el caso está pagando cárcel Mario Flavio García, quien fue sentenciado por homicidio en 2007, a pesar de que no había un cuerpo. Había una recompensa de $35 mil dólares por el paradero de Wilson.

La joven de 27 años fue vista por última vez en el estacionamiento del “Thunder Valley Casino” al noreste de Sacramento, donde había estado jugando con García. Un video de vigilancia mostró a la pareja caminando hacia la salida, la madrugada del 5 de octubre de 2005.

Los detectives arrestaron a García después de encontrar cabello y manchas de sangre con el ADN de Wilson en su automóvil. Fue condenado en 2007 por asesinato en primer grado y sentenciado a entre 59 años y cadena perpetua.

En ese momento García trabajaba como especialista en informática, estaba casado, tenía dos hijos y era entrenador de fútbol juvenil.

La semana pasada los investigadores regresaron a la antigua casa de García en Auburn y realizaron una nueva búsqueda, según un comunicado emitido el lunes por la Oficina del Alguacil del condado Placer.

“Escanearon el lote de cuatro acres y medio usando tecnología de radar de penetración terrestre e identificaron varias áreas de interés”, dijo el comunicado. “Detectives e investigadores que registraron una de esas áreas ubicaron y recuperaron restos esqueléticos que fueron llevados a la morgue del condado para su examen. Los registros dentales han confirmado que los restos encontrados en la propiedad son los de Christie Wilson”.

García, ahora de 67 años, está cumpliendo su condena en el R.J. Correccional Donovan, cerca de San Diego, destacó Associated Press.

Antes de este crimen, García también tuvo una condena en 1981 por asalto con un arma mortal y en 1979 por cargos de violación y agresión en el condado Alameda, recordó The Sacramento Bee.

Remains Of Murder Victim Christie Wilson Discovered After New Search At Auburn Property https://t.co/bmYjT0Vmyi pic.twitter.com/sbcjOactAD

— CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) August 25, 2020