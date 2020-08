Paris Hilton ha congelado sus óvulos con la ayuda de Kim Kardashian

Entretenimiento

Sobre este paso Paris ha dicho lo siguiente: "Creo que todas deberíamos hacerlo porque te permite recuperar el control y no pensar: 'Dios mío, tengo que casarme"

En el último par de años, Paris Hilton ha hablado abiertamente en la mayoría de sus entrevistas de su deseo de convertirse en madre más pronto que tarde. Lo que no había desvelado hasta ahora es que hace un tiempo decidió congelar sus óvulos siguiendo el ejemplo de su antigua asistente personal Kim Kardashian, con quien ha mantenido una relación complicada a lo largo de los años que en los últimos tiempos parece haber dado paso a una bonita amistad.

“Mantuve una conversación maravillosa con Kim al respecto“, ha desvelado en una conversación con el dominical The Sunday Times. “Ella me presentó incluso a su médico y me sentí tan inspirada ante su caso que decidí hacer lo mismo“.

Basándose en su experiencia, la empresaria y DJ no duda en recomendar a cualquier mujer que se esté planteando recurrir a este método que se anime a dar el paso: “Creo que todas deberíamos hacerlo porque te permite recuperar el control y no pensar: ‘Dios mío, tengo que casarme‘”.

En la actualidad, Paris mantiene una relación sentimental con el empresario Carter Reum que oficializó hace tan solo unos meses y que está convencida de que será la definitiva.

“He encontrado al hombre perfecto para mí, por fin, alguien con quien quiero pasar el resto de mi vida y formar una familia“, ha afirmado.