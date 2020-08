¿Quiénes son los latinos republicanos que apoyan a Biden?

Los Ángeles

Aseguran que no votaron hace cuatro años por Trump ni lo apoyan para su reelección

Para la elección presidencial 2020 estamos viendo un fenómeno que pocos imaginamos hace cuatro años, republicanos que apoyan a un candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en lugar de a su propio nominado, el presidente Donald Trump.

En California, tenemos a dos reconocidos republicanos latinos que se oponen a la reelección de Donald Trump como presidente, y que abiertamente han dicho que votaran por Joe Biden, el nominado demócrata.

Ellos son los consultores y estrategas políticos Luis Alvarado de Los Ángeles y Mike Madrid de Sacramento. Debido a que ambos han hecho público su respaldo a Biden, líderes del Partido Republicano en California han iniciado un proceso para removerlos de sus cargos como delegados.

“Esta es la primera vez que voy a votar por un candidato demócrata a la presidencia. Desde 1983 que me registré como votante, siempre he votado por el nominado republicano”, dice Luis Alvarado.

Y lo hace convencido de que Trump no representa los ideales republicanos.

“Se comporta como un jefe de cartel con sus aliados y sus familias que hasta han sido procesados por crímenes y él mismo les da el perdón”.

Dice que no solo lo quieren sacar del Partido Republicano por no apoyar a Trump ni a los Trumpistas, y porque trata de convencer a más republicanos para que no lo apoyen, sino que lo consideran un traidor.

“Me han dicho que mi respaldo a Biden rompe las reglas internas, que mis acciones son imperdonables, que me van a procesar y que el comité ejecutivo examina quitarme la posición de delegado”.

Tanto Alvarado como Madrid son parte del Lincoln Project, un comité de acción política fundado por estrategas republicanos como un grupo del partido Republicano que se opone a Trump, que incluso han producido comerciales en contra de su reelección y otros candidatos republicanos. A cambio, por increíble que parezca, ha lanzado anuncios a favor de Biden.

“Soy miembro del liderazgo del Lincoln Project, pero no soy un consultor pagado sino voluntario”, dice Alvarado, quien lleva más de 20 años como consultor republicano y asesor de campañas de muchos candidatos de ese partido.

El rechazo contra Trump no es nuevo. “En 2016 no voté por Hillary Clinton, pero tampoco por Trump. Ahora di un paso adicional y decidí que voy a votar por Biden”.

Explica que lo hace motivado por la necesidad de hacer un cambio dramático más que necesario para promover la sobrevivencia política interna y mundial. “Su gobierno ha sido tan catastrófico que tenemos que tomar medidas extraordinarias para asegurarnos que Trump no continúe en la presidencia”.

Dice que aunque apoya a Biden, piensa que los latinos tienen mucho porque pelear tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata por una mayor representación.

“Somos las comunidades que más están creciendo y las que menos están representadas en los niveles nacionales. Tenemos que levantar nuestras voces”, comenta Alvarado quien por primera vez él mismo está buscando dejar la consultoría política para ocupar un cargo de elección.

“Me estoy lanzando para concejal de la ciudad de Pico Rivera porque hay una necesidad de liderazgo en mi propio Concejo. Así que en vez de apuntar dedos, después de 25 años de vivir ahí, voy a buscar ser concejal”.

Nunca lo he apoyado

Al igual que Alvarado, Mike Madrid dice que en la pasada elección, él no votó por Trump por sus sentimientos antimexicanos y sus malas políticas. “Sabía quién era y me opuse a su candidatura”, precisa.

Y pese a que su vida entera la ha dedicado a trabajar con el Partido Republicano, no quiere que lo asocien con el presidente Trump.

“Ahora quieren deshacerse de consultores republicanos prominentes por no apoyarlo”, dice Madrid.

Y agrega que él como otros republicanos no quieren que Trump se reelija y votarán por Biden. Sin embargo, observa que muchos no se animan a pronunciarse abiertamente en su contra. “ Sé que no estoy solo. Otros no se atreven a expresarlo porque tienen miedo y se sienten amenazados”.

Madrid quien se ha ganado la vida como estratega y consultor político apoyando campañas de los republicanos mayormente, está consciente de que su fiera y pública oposición a Trump, le puede afectar su negocio e ingresos.

“Lo sé, pero no me enfoco en eso, confío en que estoy haciendo lo correcto”.