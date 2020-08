Administración Trump ejecuta a nativo navajo pese a la oposición de las autoridades de su reserva

El Gobierno de Estados Unidos ejecutó este miércoles a Lezmond Mitchell, un hombre navajo que fue condenado a muerte pese a la oposición de las autoridades de su reserva por asesinar a una mujer de 63 años y a su nieta de 9.

Mitchell, de 38 años, fue declarado muerto a las 6:29 de la tarde (hora local) tras recibir una inyección letal en la cárcel de Terre Haute (Indiana), según notificó la Agencia Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

La de Mitchell fue la cuarta ejecución ordenada por el Gobierno de Donald Trump este verano, las primeras del sistema federal en casi dos décadas y más que en el último medio siglo.

En octubre de 2001, Mitchell, en ese entonces de 20 años, y un cómplice menor de edad que terminaría condenado a cadena perpetua lograron montarse al vehículo en el que Alyce Slim volvía con su nieta de una cita médica dentro de la reserva india navajo.

If Lezmond Mitchell is put to death on schedule, the federal government under Pres. Trump will have carried out more executions in 2020 than in the previous 56 years combined. >> https://t.co/tpeEiWdqP9

— WTVYNews4 (@WTVYNews4) August 27, 2020