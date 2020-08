Carolina Sandoval lo contó todo en Chisme No Like, se quebrantó y lloró al hablar de la traición que vivió en SLS

Entretenimiento

"La Venenosa" lloró... pero se enfrentó a Javier Ceriani y Elisa Beristain con toda su verdad

Chisme No Like conversó en exclusiva con Carolina Sandoval, quien lo contó todo sin reparos. Como era de esperarse Carolina encaró tanto a Elisa Beristain como a Javier Ceriani, quienes han seguido desde el día uno la noticia sobre su despido en Suelta La Sopa.

La conversación fue polémica, porque ni Carolina ni Javier se quedaron callados. Ambos asumieron sus roles y también se responsabilizaron por lo que cada uno ha dicho del otro, así mismo Elisa, quien por otra parte terminó su conversación con Carolina en mejores términos que el argentino ya que éste en todo momento buscó la polémica, sin caer en las ofensas.

La conversación se centró en varios puntos controversiales: su despido, su verdad, un nuevo bautizo, su salud y la de su mamá.

Sobre su despido Carolina Sandoval mantiene su postura y declaraciones previas. Asegurando que se supone que a ella la despidieron por hacer un en vivo. Y nuevamente retoma que sus antiguos compañeros han estado haciendo lo mismo, y aún sin usar su nombre siguen hablando de ella. Destacó que de todos sus antiguos compañeros, aún cuando Vanessa Claudio es a la que menos conoce, para “La Venenosa” ella es la mejor y le desea mucha suerte, además de que el envía muchas bendiciones. Sobre los demás -Lucho Borrego, Jorge Bernal y Juan Manuel Cortés- no quiso hablar.

Su verdad más absoluta en todo este drama es que Carolina no se arrepiente de haber dicho lo que dijo, ni haber hecho lo que hizo. Sobre todo porque por su mamá lo dejaría todo. Y es que hay que recordar que durante su en vivo Carolina destacó que una de las razones por las cuales no quería ir a trabajar al set de Suelta La Sopa era por la salud de su madre quien has ido diagnosticada con Parkinson, y porque ella como muchos otros sabían que en el canal no se estaban siguiendo las normas de salud con rigurosidad.

Javier Ceriani le dijo que según sus fuentes, a quien él llama “sus cucarachas”, Lola Moreno, la productora ejecutiva del programa fue la que pidió su cabeza, y que ante esto ni su próximo ex compadre Carlos Mesber, también productor, no pudo ayudarla. Sobre esta información la misma Carolina admitió que Ceriani parece tener mejores fuentes que ella misma que trabajó en Suelta La Sopa. También admitió que para ella Lola Moreno no era una buena persona. “La que era productora ejecutiva no es buena persona Lola Moreno, es una persona que no tiene corazón y que todo el mundo ha tenido problemas con ella”, dijo Carolina.

También destacó, como parte de su verdad, que si hay algo que realmente le dolió fue la traición de Carlos Mesber. En este momento de la entrevistas Carolina no pudo más y se quebrantó. Llorando dijo lo siguiente: “Él me prometió a mi que yo iba a estar en mi casa hasta que no fuera necesario que los cuatro panelistas estuviesen en el programa, y eso sí duele porque me engañó, porque me traicionó”.

Carolina también fue clara y dijo: “Yo no sabía que me iban a despedir”.

La Venenosa también admitió los problemas de rating de Suelta La Sopa, pero también aclaró que esto mucho se debía a la crisis económica que muchas empresas han vivido a raíz de la pandemia por coronavirus. “Yo lo único que sabía es que los rating del programa estaban mal debido a la pandemia y que a mi me pidieron que cambiara mis vacaciones porque me necesitaba”.

Sandoval también admite que ella tendría que haberse ido antes del programa, pero que no tuvo el valor para hacerlo. Y la razón por la cual pensaba que su momento de salir estaba cerca es porque su vida a nivel económico estaba muy bien gracias a los ingresos que recibía por su trabajo en el mundo digital. “Yo ya tenía muchos resultados positivos de mi vida digital…”. Por esta razón Carolina asegura que ella estaba lista para entrenar a alguien más para que tomara su lugar. “Yo me veía entrenando a alguien para que ocupara mi silla”.

Sobre su posible regreso a la televisión Carolina Sandoval admite que ha recibido ya muchas llamadas y que de momento la única oferta que la haría regresar a la pantalla chica es la posibilidad de tener un talk show.

“Ya he recibido llamadas… Ya yo quería hacer algo en solitario, si regreso a la televisión lo que yo quiero es un talk show”, aseveró la venezolana.

Pero el momento en el que Carolina Sandoval depositó toda su energía durante la conversación con Javier Ceriani y Elisa Beristain es que ella está decidida a anular la ceremonia de bautizo de su hija Amalia Victoria; Carlos Mesber fue el padrino de su hija en este sacramento, pero la periodista se niega a que esto siga siendo así ya que no quiere saber nada sobre Mesber y tampoco lo quiere volver a ver en su vida.

“Quiero volver a bautizar a mi hija Amalia Victoria Voy a ir a la iglesia para hacer todo lo posible para deshacer un sacramento… quiero que mi hija tenga fotos nuevas de un padrino que yo considero una persona leal

Carolina Sandoval tiene un nuevo programa en el que realiza variadas entrevistas con personalidades del mundo de la farándula. La nueva producción de “La Venenosa” lleva por nombre “El Almuerzo con Caro” y se transmite a las tres de la tarde, hora Miami, por Instagram.

Sobre el horario, el cual choca con el de Suelta La Sopa, esto fue lo que dijo la periodista. “Estoy en ese horario porque me da la gana de que salga a ese horario, porque me gusta ese horario”.

Destacó que ella ahora puede hablar sobre lo que quiera, con quien quiera y compartir todo el contenido de su entrevista sin que ésta sea editada y pase de 30 minutos a dos minutos.

Ante la libertad de expresión con la que se maneja Carolina tanto en su programa como fuera de este y sobre todo en relación a su conflicto con Suelta La Sopa, Javier Ceriani fue directo y le preguntó: “¿Te quisieron callar por $60 mil dólares?”. Ante todas las preguntas del argentino Carolina reaccionó con asombro y aplomo, asombro porque descubrió que el conductor de Chisme No Like posee mucha información, con aplomo porque no se quedó callada y se expresó con total franqueza: “No importa la cantidad porque nadie me va a callar. Yo quiero hablar con quien a mi me de la gana”, y admitió que por esa razón había aceptado la llamada de Elisa Beristain para hablar por primera vez con Chisme No Like. Y también reveló que así ha recibido muchas otras ofertas para brindar más entrevistas las cuales aceptará para expresar todo lo que ella quiere que se sepa de todo este proceso.

Sobre una posible demanda en contra de Suelta La Sopa o a Telemundo esto es lo que dijo: “Ya el público les está demandado bastante. Me reservo la respuesta sobre una posible demanda”.

Admitió, sí, que varios abogados la contactaron, que de hecho ha conversado con cinco y que actualmente trabaja con uno que ha defendido varios casos de celebridades. “Un abogado muy famoso de Puerto Rico sí me buscó a mi para meter una demanda incluso federal, es abogado de Daddy Yankee; mi actual abogado es un abogado famoso por trabajar para celebridades. Me he comunicado con cinco o seis abogados”.

Será posible que otras empresas televisivas la contraten después de tanto escándalo

La postura que ha tomado Carolina Sandoval luego de su despido de Suelta La Sopa ha generado una pregunta silenciosa en medio de todos aquellos que la conocen y es que muchos se preguntan qué tan probable es que otras televisoras la quieran contratar después de este escándalo. Elisa Beristain le preguntó por esto: ¿No te da miedo que las empresas televisoras teman trabajar contigo?

“No”, dijo Carolina. Sobre todo porque ésta ya ha recibido varias llamadas y le están cayendo varias ofertas, pero ella lo tiene claro, solo regresará por un talk show.

Al final de la entrevista tanto Javier Ceriani como Elisa Beristain reconocieron que seguirán el caso de Carolina Sandoval y que seguirán hablando de ella porque es indudable que “La Venenosa” genera rating y es que ellos en ese momento estaban contando con muchas vistas a través de su canal en YouTube gracias a esta entrevista con la venezolana.

“Gracias por el momento que me dieron, Elisa gracias por la llamada”, decía Carolina cuando ésta fue interrumpida por Javier Ceriani, quien durante buena parte de la conversación se sintió excluido por parte de la conductora, ya que ésta mayoritariamente reconocía a Elisa como su entrevistadora.

Javier le recordó a Carolina que el programa Chisme No Like era conducido tanto por Elisa como por él. La interrupción sin embargo no le cayó del todo bien a Carolina, quien dejó a Ceriani como un maleducado ante su público.

“Un momentito, yo no he terminado con Elisa…”, dijo Carolina. Destacando que solo deseaba darle las gracias a Beristain por cómo se habían podido comunicar durante la entrevista.

“Ceriani, creo que durante mucho tiempo te minimicé, creo que durante todo este tiempo me has abierto los ojos”, dijo Carolina quien reconoció que toda la información que el argentino ha compartido en su programa lleva mucha veracidad. Pero también fue clara: “No me interesa ser tu amiga…”, le dijo. Pero Ceriani admitió lo mismo, asegurándole a él tampoco le interesaba su amistad, y que tampoco quería tomarse un café o almorzar con ella.

El conductor de televisión admitió que él ha dicho muchas cosas sobre Carolina, una de ellas relaciona con sus pelucas y es que éste dijo que estos productos de la venezolana tenían mal olor. Y cuando le preguntó por esto a Carolina, ésta se limitó a decirle: “No voy hablar contigo sobre mis pelucas”.

“Te agradecemos muchísimo esta entrevista”, repitió Elisa Beristain, mientras Ceriani seguía interrogando a Carolina sin tregua.

“Eres millonaria”, le preguntó el argentino. “Sí soy millonaria en salud y en seguidores. Gracias a Dios no me falta la comida en mi casa”, le dijo Sandoval.

Ante el polémico tono que estaba tomando la conversación para su cierre, Elisa Beristain interrumpió a su compañero para realizarle una última pregunta a Carolina: “¿Cómo está tu mamá?”.

Ante este cuestionamiento Carolina Sandoval se mostró verdaderamente sorprendida y agradecida, ya que recalcó que son muy pocas las personas, que eran allegadas a ella, que realmente se han interesado por saber cómo está su mamá. “Gracias creo que eres la única que me ha preguntado por ella”, dijo Carolina.

“Lloró bastante por verme tan alterada”, explicó Sandoval, en relación a cuando hizo el primer enlace por el cual se desató todo el actual drama en su vida.

“Ya todos estamos bien. Ella está perfecta”, continuó. “Gracias por preguntarme por mi mamá. Ella es mi prioridad. Y si alguien piensa que hice mal por dejar un programa…”, reflexionó Carolina, quien no dudaría en hacerlo de nuevo por el bienestar de su familia.

Aquí la entrevista completa de Carolina Sandoval con Chisme No Like.