Esto dijo Keanu Reeves respecto a quién ganaría una pelea entre John Wick y Neo

Entretenimiento

Neo, el mesías de la saga Matrix, y John Wick, el implacable asesino de la saga homónima, son dos de los personajes fílmicos más poderosos de las últimas décadas.

¿Qué pasaría si ambas figuras, que interpreta Keanu Reeves, se enfrentaran en una pelea?

Eso fue lo que, en una videoentrevista, le preguntó el presentador Stephen Colbert al actor nacido en Beirut hace 55 años.

Reeves, quien no se le parece a ninguna otra estrella hollywoodense, sorprendió con su respuesta y, a la vez, desilusionó un poco a quienes ya se frotaban las manos.

“Bueno, en primer lugar, ellos no pelearían“, dijo Keanu, desde Berlín, donde se encuentra filmando Matrix 4.

“¿Cómo? ¿Qué tal si Neo mata, accidentalmente, al perro de John Wick?“, reviró Colbert, utilizando como anzuelo parte de la trama de John Wick, que lo desata como una máquina de matar.

“No, no, no. O sea, está manejando y el perro sale de la nada y lo mata… y John Wick enloquece…”, contestó Reeves, tratando de entender el escenario.

Pero a pesar de la insistencia del presentador, el actor se mantuvo en su idea.

“No, no, ellos no pelearían. Quizás John Wick trataría de ayudar a Thomas Anderson (nombre real de Neo) a salir al mundo real. Quizás a pelear contra las máquinas“, sugirió Reeves, sacando una sonrisa a su interlocutor.

Keanu está promocionando la película Bill and Ted Face the Music, tercera entrega de la franquicia que inició en 1989 junto con Alex Winter.

POR: Mario Abner Colina