Trump envía agentes federales para contener protestas por Jake Blake en Wisconsin

WASHINGTON – El presidente Donald Trump anunció este miércoles el envío de agentes federales, que se unirán a la Guardia Nacional en Kenosha (Wisconsin), para sofocar los disturbios raciales que anoche se saldaron con dos muertos y un herido, hechos por los que ha sido detenido un joven de 17 años.

El gobernador de Wisconsin Tom Evers aceptó el despliegue de los agentes federales, indicó Trump en un tuit, en el que aseguró que no tolerará “saqueos, incendios intencionados, la violencia y la ilegalidad en las calles de EE.UU.”

…TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020