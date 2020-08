VIDEO: Aficionados lloran por la posible salida de Leo Messi del Barcelona y le ruegan quedarse

Este martes, el mundo del fútbol sufrió de un terremoto al enterarse de que Lionel Messi pidió salir del Barcelona, club al que ha pertenecido desde hace 20 años y con el cual ha escrito grandes páginas en su historia deportiva.

Escuchar sobre el deseo de Messi de dejar el club de sus amores, fue algo que le rompió el corazón a los aficionados más recalcitrantes del Barcelona y muchos de ellos grabaron videos de su reacción e incluso llegaron hasta las lágrimas, rogándole a La Pulga no abandonar el equipo blaugrana.

A continuación te dejamos con algunas de las reacciones más emotivas de la afición.

Este aficionado, notablemente afectado por la noticia, le suplicaba a Leo con lágrimas en los ojos “¡No te vayas del Barça, por favor!”

“Tengo el corazón en pedazos, mi corazón ya no existe”, se lamentó este fanático y también pidió a Messi que se quede y que se largue toda la directiva del Barcelona.

David Valdearenas se grabó llorando y le exigió a Bartomeu su renuncia, para “Dejar ser feliz a Messi”

ME HAS JODIDO LA VIDA

BARTOMEU.

ME HAS QUITADO AÑOS DE VIDA, ME HAS HUMILLADO EN EUROPA, ME HAS QUITADO A NEYMAR Y AHORA ME QUIERES QUITAR A MESSI DE MI LADO. NO PUEDO MÁS CÓMO CULÉ, SI MESSI SE VA TE QUEDARÁS MÁS SÓLO DE LO QUE ESTÁS. pic.twitter.com/SFreMRs0Aw

— David Valdearenas (@DavidValdearen1) August 26, 2020