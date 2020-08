Acusan a adolescente por homicidio de dos personas que protestaban por muerte de Jacob Blake

Un joven de 17 años fue acusado este jueves por el tiroteo que acabó con la vida de dos manifestantes y que hirió a un tercero en Kenosha, Wisconsin. Los hechos se produjeron en una noche de protestas surgidas después de que un policía disparara siete veces en la espalda a un hombre negro, Jacob Blake.

Kyle Rittenhouse, de Illinois, se enfrenta a un cargo de homicidio intencionado de primer grado, un cargo de homicidio imprudente en primer grado, un cargo de intento de homicidio intencional en primer grado, dos cargos de peligro imprudente en primer grado. Todos esos cargos son delitos graves.

Rittenhouse podría enfrentar una sentencia de por vida obligatoria si lo declaran culpable de homicidio intencional en primer grado, el crimen más grave en Wisconsin.

El adolescente abrió fuego contra los manifestantes la noche del martes y el ataque quedó grabado en videos de teléfonos que se hicieron virales en redes sociales. Las autoridades arrestaron a Rittenhouse durante el mismo tiroteo.

Tanto el ataque de la noche del martes como el tiroteo de la policía que dejó paralizado a Blake de cintura para abajo han convertido a Kenosha en el nuevo foco nacional de la lucha contra la injusticia racial que ha salido a las calles del país desde la muerte el pasado 25 de abril de George Floyd mientras estaba en custodia policial.

Se espera que en la noche de este jueves, durante su discurso de aceptación de la candidatura republicana, el presidente Donald Trump se refiera a los últimos sucesos. Sin embargo, lo más probable es que cargue contra las manifestaciones y las relaciones con la violencia y la inseguridad y defienda a los agentes sin cuestionar la brutalidad policial.

This is Kyle Rittenhouse, 17, an Illinois resident who was just charged with first-degree murder of two people last night in Kenosha, Wisconsin. This teen, whose social media history is full of misogyny and white supremacy, had easy access to an AR-15.

