El Chef James confirma que recogió sus sartenes y ollas luego de decirle adiós a Un Nuevo Día

Entretenimiento

Parece que ya no es tan descabellado lo que piensan algunos fans en relación a que Adamari López podría ser la siguiente en recibir su carta de despido...

Esta mañana La Opinión confirmó a través de la periodista Mandy Fridmann el despido de James Tahhan, el reconocido chef de la cadena Telemundo, que conquistó los corazones y el paladar de muchos a través de su cocina en Un Nuevo Día.

Hoy, él mismo confirma también su salida a través de una entrevista con la revista People en español. Tahhan ha dicho la frase más dura que uno podría leer viniendo de él, y es que el ahora ex chef de Un Nuevo Día, aseguró que apagó el fuego de su cocina para luego tomar sus sartenes y ollas para decirle adiós al lugar que también fue su casa durante 10 años.

Sobre su salida hay mucho qué decir por parte del público, y es que los que le quieren y han seguido por años no entienden aún la decisión de la cadena. Y es que el programa matutino de Telemundo ha dejado ir a tres de sus talentos más queridos: Héctor Sandarti, Rashel Díaz y ahora James Tahhan. No es extraño que ahora muchos no vean tan descabellada la posibilidad de que la siguiente en recibir su carta de despido sea Adamari López.

Pero James no se va sin darle las gracias a todos. El chef reconoce que son muchos los amigos que han compartido con él durante estos diez años, y también sabe que el público ha sido incondicional con él. Por esta razón, para ellos hará un en vivo a través de su página oficial de Facebook en donde contará todos los por menores de su despido. Según indicó el medio antes citado, James Tahhan empezará su enlace a partir de las siete de la noche, hora Miami.