El huracán Laura enfila hacia Arkansas ya como tormenta tropical

El pronóstico de la tormenta Laura es que continuará debilitándose en tierra, hasta su posible salida al Atlántico

MIAMI – La tormenta de largo recorrido Laura deja este jueves el estado de Louisiana, donde provocó al menos cuatro muertes, y enfila hacia Arkansas con vientos de 40 mph (55 kph), aunque sus abundantes lluvias siguen produciendo inundaciones y tornados, según el boletín de las 7:00 p.m. CDT del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Bands of heavy rainfall developing southwest of Tropical

Storm Laura will bring heavy rainfall and a flash flood threat to southeast Louisiana through central Mississippi. https://t.co/6ruGHYh3zO — National Weather Service (@NWS) August 28, 2020

El ojo de Laura fue localizado a las 19:00 hora local (00.00 GMT) a 35 millas (55 kilómetros) al sur de Little Rock, la capital de Arkansas, el estado sureño que bordea el río Mississippi.

6pm UPDATE ON #Laura in #Arkansas: tornado warnings east of Little Rock, exceptional rainfall rates within Little Rock#arwx pic.twitter.com/K0x8i0PrUU — Darby Bybee (@4029Darby) August 28, 2020

Los vientos máximos sostenidos han disminuido, por lo que se prevé un debilitamiento continuo de la tormenta mientras continúa su recorrido por tierra.

#VIDEO: Aerials show some of the damage from Hurricane Laura in Lake Charles, Louisiana. @WKRN pic.twitter.com/cENi0gAiXy — Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) August 27, 2020

El observatorio con sede en Miami espera que Laura se degrade a depresión tropical esta noche. Se espera que un giro hacia el este-noreste comience el viernes y continúe el sábado, lo que llevaría a Laura a salir al Atlántico el domingo y quizá entonces recobre fuerza de tormenta.

Tropical Depression #Laura Advisory 33: Laura Weakens to a Depression Over Arkansas. Flood Threat Continues. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 28, 2020

Al cabo de una semana de formarse al cerca de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores, Laura, que atravesó Cuba y entró como huracán categoría 4 al sur de Estados Unidos, es el primer “huracán mayor” (de categoría 3 para arriba) en esta temporada ciclónica en el Atlántico.

El ojo del potente sistema tocó tierra en las primeras horas de este jueves en la costa de Louisiana con vientos máximos sostenidos de hasta 150 mph (240 kilómetros por hora), según el NHC.

Entró a tierra cerca de la localidad de Cameron, 45 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Lake Charles a una velocidad de traslación de 15 mph (24 kph).

Al menos cuatro víctimas mortales, daños estructurales a edificaciones e incendios en viviendas y en una planta petroquímica es el saldo temporal que ha dejado el poderoso meteoro a su paso este jueves entre Louisiana y Texas.

Laura se formó el pasado viernes 21 de agosto al este-sureste de la parte septentrional de las islas de Sotavento, y en su trayecto estuvieron, entre otras islas, Puerto Rico, la Española (República Dominicana y Haití) y Cuba, antes de acercarse a Estados Unidos.

La actual temporada ciclónica en el Atlántico se ha pronosticado muy activa, con hasta 25 tormentas con nombre, de ellas un máximo de 11 pueden ser huracanes.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas, de la cuales cuatro han sido huracanes: Hanna, Isaias, Marco y Laura.

Con información de EFE