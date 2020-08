L.A. Al Fresco, el programa que le permite cenar al aire libre, puede ser permanente en L.A.

El programa L.A. Al Fresco, que permite a los restaurantes de toda el área de Los Angeles instalar mesas al aire libre en las aceras, estacionamientos e incluso en las calles, podría ser permanente por sus positivos resultados.

El concejal de Los Ángeles, David Ryu, introdujo una moción para que el programa L.A. Al Fresco sea permanente, luego de que inicialmente fue presentado de forma temporal por el alcalde Eric Garcetti como respuesta para ayudar a los restaurantes durante la pandemia del coronavirus.

El programa, que fue presentado el 29 de mayo, actualmente cuenta con la participación de casi 1,600 restaurantes a lo largo de Los Ángeles.

We're launching Phase 2 of L.A. Al Fresco, our program to support local businesses and help Angelenos enjoy dining outdoors at their favorite local spots while keeping physical distance.

More info at https://t.co/lr3vx2gMHm.

Video: https://t.co/AXSRQGZGeh

— MayorOfLA (@MayorOfLA) June 27, 2020