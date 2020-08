Perdió su anillo de bodas en el salón de uñas, milagrosamente lo encontraron entre kilos de basura

Noticias

La mujer está muy agradecida de haberlo encontrado y no esperaba que en el salón de uñas la ayudaran tanto

Los empleados de un salón de manicura de Texas se sumergieron en el basurero de detrás del negocio para encontrar el anillo de bodas de un cliente que terminó accidentalmente en la basura.

Rosana Ramírez rara vez se quita el anillo de bodas, que lleva puesto desde hace 21 años. Curiosamente, una de las pocas veces que se lo sacó del dedo, fue en una reciente visita al saló de uñas Q Nails & Salon, en Portland.

“Dejé el anillo sobre el mantelito que pusieron sobre la mesa”, dijo Ramírez a KRIS-TV.

La clienta afirma que no se dio cuenta hasta el día siguiente de que había dejado el anillo en la tienda.

Cuando vio que no llevaba el anillo, Ramírez regresó al negocio y revisó las imágenes de las cámaras de seguridad con el propietario, Henry Ho. Descubrieron que el anillo se había botado a la basura junto con el mantel desechable.

Sin pensarlo, fueron directos al contenedor de basura. Tanto el dueño como Ramírez se pusieron a buscar el anillo, y al rato se les unieron el resto de empleados. Tenían suerte de que la basura todavía no se hubiera recolectado, era al día siguiente cuando los servicios de limpieza de la ciudad pasarían a recogerla.

“Revisamos cada bolsa de basura en ese contenedor de basura, pero no lo encontrábamos. No fue hasta la última bolsa que dimos con mi anillo”, dijo Ramírez.

Efectivamente, la última bolsa contenía el mantel y el anillo que le faltaba.

“Con todo lo que hemos estado pasando con la pandemia y la pérdida de empleos y todo esto, que me ayuden así se sintió realmente bien”, dijo Ramírez. “Te da esperanza en la gente. Podrían haber dicho que era una lástima que perdiese mi anillo y que me fuera a casa, pero no. Fueron muy amables y serviciales “.