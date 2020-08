Reportero de Texas en cobertura del huracán Laura por poco y acaba electrocutado en cámara

TEXAS – Un video captó el momento que un reportero de San Antonio estuvo muy cerca de ser electrocutado por la descarga de un transformador que explotó cerca de la zona donde realizaba su cobertura del huracán Laura en el sureste de Texas.

El riesgo de los reporteros en coberturas de clima adverso quedó evidente en las imagenes compartidas en las redes sociales del incidente.

This is what we feared may happen. Watch until the end when you see the big flash. We are safe. pic.twitter.com/qDPdILkMBW

— Justin Horne (@Justin_Horne) August 27, 2020