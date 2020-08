Deslumbrante: Conoce el Rolls-Royce rojo de Jennifer López

Jennifer López tiene una amplia colección de autos. La cantante es dueña de varios vehículos de lujo, además pasear en los coches de su prometido, Alex Rodríguez.

Dentro de esa flota de autos, JLo tiene un Rolls-Royce Phantom que deslumbra. Estamos hablando de un automóvil de lujo, una máquina sublime que nunca pasará desapercibida.

Desde el punto de vista del diseño, el Phantom rinde homenaje a los clásicos de todos los tiempos, pero al mismo tiempo abraza lo moderno. Se trata de la máxima sofisticación que funcionan a la perfección con las características de alta tecnología.

