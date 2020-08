El abrazo más esperado: se reencuentra con su madre 20 años después, haciéndose pasar por repartidor de donuts

A los 9 años de edad, David Goldberg fue separado de su madre y pasó el resto de infancia con su papá.

Han pasado 20 años desde entonces y en ese lapso no volvió a ver a su madre, Traci Jordan, aunque hace poco retomaron contacto en ocasión de su boda y hablaron sobre una reunión, pero nunca la planearon del todo en medio de la pandemia, así que él decidió sorprenderla.

En plana pandemia, Goldberg voló de Beachwood (Nueva Jersey) a Toledo (Ohio) para acercarse al trabajo de su madre de 58 años, haciéndose pasar por repartidor de su tienda de donuts favorita.

Al verlo llegar con lentes de sol y mascarilla, su madre no sospechó nada, pero pronto dejaron de lado el distanciamiento social para fundirse en el tan esperado abrazo.

El hijo también planeó grabar el histórico recuentro, con la ayuda de varios cómplices. Así que el emotivo encuentro ahora se ha convertido en una historia de alcance mundial.

