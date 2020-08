La Feria Estatal de Texas si abrirá sus puertas pero solamente ciertas actividades estarán disponibles y por autoservicio

TEXAS – La pandemia del COVID-19 causó que por primera vez en 134 años la Feria Estatal de Texas modificará su fecha de apertura y que ahora tenga que cambiar algunas de sus actividades.

La feria en su gran mayoría ha sido alterada, pero el popular evento anual por lo menos tendrá algo que ofrecerles a sus visitantes.

Uno de los cambios incluye un evento de autoservicio que se realizará durante el periodo que normalmente duraría la feria, pero en esta ocasión solo estará disponible en ciertos días.

Por ejemplo, el 19 y 20 de septiembre las personas podrán llegar en sus vehículos y tomarse una foto con Big Tex, quien este año como parte de su vestuario utilizará una mascarilla por el COVID-19.

Sin embargo, todos los viernes, sábados y domingos, las personas tendrán la oportunidad de comprar ciertos platillos sin tener que bajarse de sus vehículos, entre ellos se incluyen bebidas, los famosos Corny Dogs, las papas fritas, los algodones de dulces, entre otros.

This year, there will be no chainsaw carving, no slam-dunk exhibitions, and no vegan sculptors crafting Mount Rushmore out of butter. There will, however, be Fletcher's Corny Dogs, Stiffler's Fried Oreos, french fries, cotton candy, and kettle corn. https://t.co/Y5aRkncHEy

— Texas Monthly (@TexasMonthly) August 27, 2020