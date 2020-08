Las fuertes palabras del Chef James, a horas de haber sido despedido de Un Nuevo Día

Entretenimiento

Hay que recordar que James Tahhan formó parte del programa desde que ésta contaba con la conducción de Daniel Sarcos, Rashel Díaz, Diego Shoening, Ana María Canseco y Adamari López

James Tahhan mejor conocido como Chef James ya no forma parte de Un Nuevo Día. Ayer el conductor y chef de televisión se convirtió en el cuarto despedido del matutino de Telemundo, previo a él Rashel Díaz, Héctor Sandarti y Erika Csiszer salieron del programa, también de un día para otro.

De momento Tahhan no ha brindado mayores declaraciones sobre su despido pero a través de Instagram ha sido claro. Hace unas horas, un día después de que apagara el fuego de su cocina, tomara sus ollas y sartenes para salir de la que fue su casa por diez años.

A través de las historias de Instagram compartió un mensaje de fe y esperanza por lo que está por venir, para esto hizo uso de la canción de U2 “13 (There Is A Light)”. De esta compartió el siguiente extracto:

“Si hay una luz que no siempre puedes ver, y un mundo en el que no siempre podemos estar, si hay oscuridad, ahora no deberíamos dudar, hay una luz, no dejes que se apague“.

Como fondo para compartir la letra utilizó una fotografía en la que aparece junto a su esposa y su hijo.

Aquí les dejamos una fotografía del recuerdo, de aquellos primeros días en los que el programa matutino de Telemundo estaba conformado por conductores como: Daniel Sarcos, Rashel Díaz, Diego Shoening, Ana María Canseco, Adamari López y el Chef James.