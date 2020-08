Alcalde cancela la orden de pagar $2,500 que le enviaron a la organizadora de una marcha de BLM en NJ

Una adolescente de Nueva Jersey pensó que solo estaba ejerciendo su derecho de la Primera Enmienda cuando organizó una protesta en apoyo de Black Lives Matters.

Poco después, recibió una factura del alcalde de Englewood Cliffs por miles de dólares por correo, informó Kiran Dhillon de CBS New York.

Después de ver a miles de estadounidenses mostrar su apoyo al movimiento Black Lives Matters, Emily Gil, de 18 años, se inspiró para realizar una manifestación en su barrio en Englewood Cliffs.

Emily Gil, teen who organized Black Lives Matter protest, gets hit with $2,500 police overtime bill | https://t.co/lsfnEk9EqD https://t.co/xPprfo5mRU

“Es un tema que nos preocupa. Y notamos estos problemas en nuestras propias ciudades, por lo que podemos hacer algo al respecto ”, dijo Gil.

También quería resaltar la falta de viviendas asequibles.

En junio, Gil dijo que notificó a las autoridades locales sobre la protesta e incluso se reunió con el jefe de policía para arreglar la logística.

La protesta se desarrolló sin problemas el 25 de julio y duró unos 90 minutos.

“Yo diría que salió muy bien”, dijo Gil. “Nos quedamos allí con nuestros carteles y la gente tocaba la bocina y mostraba su apoyo”.

Emily Gil organized a small, peaceful Black Lives Matter protest last month. After the peaceful protest she received $2500 bill from Cliffs Mayor Mario M. Kranjac @KranjacM. https://t.co/B5RlzohjZW

— Sue Bowman (@FabSueBowman) August 29, 2020