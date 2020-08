Mejoras sencillas para el hogar sin ayuda profesional

Consumer Reports

Si tú, como muchas otras personas, has estado pasando más tiempo en casa últimamente, probablemente no puedas evitar notar todos los pequeños proyectos alrededor del hogar que has estado posponiendo.

La buena noticia es que estos y muchos otros trabajos de mantenimiento del hogar son rápidos y sencillos de resolver por tu cuenta. Muchos de ellos ni siquiera requieren una herramienta. “No tienes que invertir mucho tiempo o gastar mucho dinero para hacer varias mejoras”, dice John Galeotafiore, director asociado de pruebas de productos en Consumer Reports.

Aquí te presentamos tres proyectos sencillos que puedes hacer por tu cuenta y con los que verás grandes resultados. Para conocer más trabajos de bricolaje [sin ayuda profesional], lee nuestros artículos sobre cómo ordenar tu casa de manera rápida, cómo realizar el mantenimiento necesario del hogar y cómo llevar a cabo arreglos en el exterior del hogar. Para obtener ideas sobre cómo mejorar el espacio exterior de tu hogar, lee nuestros consejos fáciles para cultivar tu jardín y sigue nuestras sugerencias sobre cómo crear un oasis en el patio trasero.

Ponle fin al ruido del inodoro

Tiempo requerido: Hasta 30 minutos

Instalar un asiento de inodoro con una bisagra de cierre suave para que no golpee de forma “estruendosa” es invertir en tu serenidad. Cuesta alrededor de $25 a $50 en las tiendas de artículos para el hogar e instalarlo toma unos 10 minutos. “Busca uno con una función de desenganche rápido”, dice Galeotafiore, quien supervisa las pruebas de inodoros de Consumer Reports. “Estos te permiten quitar el asiento y la tapa cuando limpias sin quitar los pernos”.

Moderniza tu grifo

Tiempo requerido: Hasta 1/2 día

Instalar un grifo sin contacto en tu cocina puede “eliminar la necesidad de tocar el grifo de la cocina, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada por gérmenes”, dice James E. Rogers, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de Consumer Reports. Los grifos sin contacto se parecen a los grifos normales, pero también tienen sensores de movimiento que abren y cierran la salida del agua con solo mover la mano (la temperatura predeterminada del agua se configura con la manija del grifo). Vienen en una variedad de estilos y acabados, y cuestan alrededor de $200 más que un grifo normal. Compra uno que funcione con baterías, a menos que tengas un enchufe debajo del fregadero.

Renueva la apariencia de los pisos

Tiempo requerido: Hasta un día completo

Las tablas de vinilo para el piso dan la apariencia de la madera, pero son resistentes a las manchas y la humedad, y pueden colocarse directamente sobre materiales como el concreto, las baldosas, la madera o sobre otros pisos viejos. Simplemente coloca las tablas en el piso y encájalas en su lugar. Vienen en una variedad de tamaños y estilos de madera, como la opción Armstrong Pryzm Elements of Heritage Vintage Multi recomendada por Consumer Reports, que se asemeja al estilo de la madera de granero desgastada, o nuestra opción de mejor compra de CR, Armstrong Vivero D10 Homespun Harmony Rugged Brown, que es una tabla ancha. Joan Muratore, quien realiza las pruebas de los pisos para CR, aconseja comprar el producto con el mayor espesor posible. “Un vinilo fino podría mostrar imperfecciones si la superficie en la que está instalado no está perfectamente nivelada”, dice.

Nota del editor: Una versión de este artículo se publicó en la edición de agosto de 2020 de la revista Consumer Reports.

