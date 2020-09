6 alimentos ricos y muy saludables con más proteína que un huevo

Salud

Las proteínas son un macronutriente esencial en la dieta. Conoce 6 deliciosas y sanas alternativas vegetarianas para suplir al huevo

Las proteínas son uno de los macronutrientes más importantes en la dieta, su adecuado consumo se relaciona con funciones fundamentales en el organismo. Lo cierto es que actualmente la popularidad en el consumo de proteínas ha crecido a pasos agigantados y es por ello que se han vuelto un elemento esencial tendencias de nutrición y bienestar, sobre todo en los planes de adelgazamiento.

Las proteínas no sólo son el componente básico de los músculos, intervienen en la producción de hormonas y enzimas. A la vez su consumo se relaciona con beneficios adicionales para la belleza ya que intervienen en el crecimiento de cabello y uñas, y ayudan a tener una piel radiante.

Lo cierto es que asegurar la correcta ingesta de proteínas en la dieta se relaciona con grandes beneficios para la salud. Entre los principales se encuentran sus cualidades para perder peso, esto se debe a su alto contenido en fibra y gran poder saciante. A la vez son un buen aliado para regular los altos niveles de glucosa en la sangre, esto se debe a su contenido en hidratos de carbono de lenta absorción.

Probablemente el huevo es una de las fuentes más populares de proteínas completas, es decir que aportan todos los aminoácidos esenciales que requiere el organismo. Tan sólo en una pieza mediana obtenemos 70 calorías, que aportan 6 gramos de proteína y nutrientes importantes, como colina y luteína y zeaxantina. Sin embargo los huevos no son la única opción de proteínas, la buena noticia es que tenemos a la mano otras increíbles fuentes de proteínas veganas y vegetarias.

Las siguientes 6 alternativas de alimentos son el complemento perfecto para potenciar el consumo de proteínas, son saludables y ricos. A la vez se destacan por contener más de 6 gramos de proteína por porción.

1. Quinoa

La quinoa es uno de los cereales de grano integral más recomendados en toda alimentación equilibrada y saludable. Una de las grandes cualidades que hacen de la quinoa un tesoro nutricional, se debe a que debido a su rara composición es una de las fuentes de proteínas vegetal que aporta todos los aminoácidos esenciales. Adicionalmente se destaca por su alto contenido en fibra y minerales, es por ello un gran aliado para potenciar la pérdida de peso y beneficiar la salud digestiva e intestinal. Es de lo más rica, generosa y versátil, una taza de quinoa cocida aporta 8 gramos de proteínas.

2. Tofu

El tofu también es conocido como queso de soja y es una de las mejores fuentes de hierro y calcio en las dietas veganas. A la vez se destaca por su inigualable contenido en proteínas vegetales y tiene la genialidad de contener los 8 aminoácidos esenciales. Integrarlo en la alimentación es un acierto, en gran parte por su noble y neutro sabor que se presta para crear todo tipo de recetas y combinaciones. También se trata de un alimento que beneficia la salud cardiovascular, la digestión y ayuda a adelgazar, gracias a su bajo contenido en calorías. Tres onzas de tofu aportan 8 gramos de proteínas y mucha energía.

3. Queso cheddar

Es cierto que el queso en los últimos años ha sido víctima de una mala reputación y esto se debe en principio a su alto contenido en grasas saturadas y sodio. Sin embargo en cantidades y variantes adecuadas, el queso es un buen aliado en la alimentación, se relaciona con un alto contenido en calcio y minerales. El queso cheddar es una de las variantes más ricas en proteínas, calcio y vitamina A, una onza aporta 6,5 gramos de proteínas (más que un huevo). Únicamente es recomendable integrarlo con cautela en la dieta pues tiende a ser algo calórico.

4. Almendras

Las almendras son uno de los frutos secos más populares y consumidos, no sólo sn saciantes, crujientes y deliciosas se relacionan con grandes beneficios nutricionales y medicinales. Son ricas en proteínas, vitaminas B y E, grasas saludables, hierro, calcio, fósforo y contienen más fibra que cualquier otra variante de frutos secos. Son consideradas una gran fuente de energía en la dieta, benefician la salud del corazón, ayudan a regular el colesterol y la glucosa, fortalecen los huesos y son buenas para el cerebro. No en vano son un alimentos básico en toda alimentación sana y sobre todo en las vegetarianas debido a su aporte en proteínas vegetales, 1/4 de taza aporta 7 gramos.

5. Frijoles negros

Hace algunos años las legumbres y sus principales variantes como es el caso de los frijoles, eran considerados alimentos en los que su aporte en proteínas vegetales pasaba desapercibido. Hoy en día todo es diferente y son muy valoradas por su inigualable composición nutricional, se caracterizan por su perfecto aporte en proteínas, fibra y minerales importantes como hierro, magnesio, fósforo, zinc y otros nutrientes esenciales. Son saciantes, muy rendidores y versátiles, se relacionan con grandes cualidades para potenciar la salud cardiovascular, ayudan a perder peso y benefician al sistema nervioso. Media taza de frijoles cocidos aporta 8 gramos de proteínas.

6. Yogurt griego

El yogurt griego es un verdadero tesoro y una gran alternativa para utilizarse en preparaciones dulces y saladas. Es perfecto para disfrutarse a todas horas, como parte del desayuno, en aderezos, cenas ligeras, batidos y como una gran colación. Una de sus más grandes bondades se debe a su alto contenido en proteínas, de hecho contiene muchas más que el huevo. También es una maravilla gracias a su aporte en probióticos que mejora la salud digestiva e intestinal, y son clave en el buen funcionamiento del sistema inmune. Su consumo es recomendado para perder peso, recuperarse después del entrenamiento y mejora el rendimiento a todos niveles. Una taza aporta 23 gramos de proteína.