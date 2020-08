Eugenio Derbez pone en evidencia a su hija Aislinn y la llama: “Muerta de hambre”

Entretenimiento

El actor mexicano tomó venganza y expuso a su hija en un divertido video

Hace unos días, Aislinn Derbez sorprendió a su famoso padre con un video en el que aseguró ya se le notan los años, por lo que el actor tomó venganza y dejó en evidencia a su hija.

La diversión nunca termina en casa de la familia Derbez, así lo han dejado ver nuevamente dos de sus integrantes. Y es que, con un video que fue compartido durante el din de semana en redes sociales, la protagonista de “A la mala” dejó ver que ya se le empieza a notar la edad al actor de Hollywood, quien aparentemente se quedó dormido en un sillón mientras mandaba mensajes con el celular.

“Estoy cansado, déjame en paz. ¿Cuál edad? Me voy a vengar de ti, te voy a agarrar dormida para que vean lo que es canela“, se escucha decir molesto al patriarca de los Derbez en el video que ya supera los 5 millones de reproducciones dentro de TikTok.

Pero tal como lo advirtió, este domigo fue el turno de Eugenio, y con un divertido video cobró venganza exponiendo a su hija, a quien le reclamó por no comprarse calcetines nuevos:

“Para que se te quite. Ayer me agarró dormido y se burló de mí, que ya estaba anciano porque me quedé dormido, aquí la muerta de hambre que no tiene ni para comprarse unos calcetines. Muerta de hambre ya cómprate unos calcetines nuevos, no puede ser“, dijo el actor en el video que rápidamente se viralizó en las diferentes redes sociales.