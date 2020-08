Jared Borgetti critica a JJ Macías y la afición le recuerda su vergonzoso fracaso en Chivas

Deportes

El exgoleador opinó que Macías debió quedarse en el León

Chivas vive momentos de crisis en la delantera puesto que sus atacantes han entregado la pobre cuota de solo cuatro goles en las siete jornadas que se han desarrollado en el Guard1anes 2020, un problema que Víctor Manuel Vucetich tendrá que resolver si es que quiere acceder a la Liguilla, ya que hasta ahora ocupa el décimo puesto con ocho unidades.

Dentro de la sequía goleadora se ha señalado mucho a José Juan Macías, quien regresó al Rebaño tras el exitoso paso que tuvo por León en el 2019, y se esperaba que se convirtiera en el líder, sin embargo, apenas ha anotado un gol y se ha hablado más sobre su deseo de ir a Europa que de sus actuaciones.

Ante los problemas que vive Chivas, el exfutbolista mexicano, Jared Borgetti opinó sobre el nivel de Macías y apuntó que nunca debió irse de León.

“Hasta el momento, podríamos decir que no fue una, no sé si decisión de él, pero sí fue una decisión errónea regresar a Chivas y no quedarse en León. Creo que en León estaríamos viendo a un José Juan Macías mejor de lo que había demostrado en su momento en los esmeraldas. Chivas es su casa, ahí creció futbolisticamente, pero también hay que tomar en cuenta si el equipo estaba para ayudarle a él. La realidad es que se habla de ‘JJ’ Macías por lo que hizo en León, no por lo que hizo en Chivas“, apuntó Borgetti para ESPN Digital.

Comparativa | José Juan Macías Con León📈:

Pases Recibidos P90: 9.8

xG P90: 0.37 Con Guadalajara📉:

Pases Recibidos P90: 5.5

xG P90: 0.10 pic.twitter.com/Mh2DVr3e7R — StatisKicks (@statiskicks) August 30, 2020

El exdelantero apuntó que “JJ” habría tenido más oportunidades de ir al fútbol europeo con la “Fiera” y aseguró que en este momento no se merece un llamado a la Selección Mexicana, ya que Santiago Giménez y Henry Martin están en mejor momento.

“Si José Juan Macías quería seguir sintiendo que podía buscar llegar a Europa, pues León era la mejor opción. Aún cuando Chivas tenga más renombre y más historia, pues su potencial lo podía reflejar mejor en León, por el equipo en el que estaba, por el sistema en el que estaba y porque futbolísticamente, los jugadores lo hacían a él crecer en todos los aspectos”, aseveró.

Tras estas declaraciones, aficionados del Guadalajara no se aguantaron y le recordaron a Jared Borgetti el pobre paso que tuvo por el Rebaño en el 2009, donde pasó “sin pena ni gloria”.

Atte: Jared "Nunca metí un gol en el Guadalajara" Borgetti.

Jugar el Chivas es distinto, verdad?.

Goleador de equipos chicos.https://t.co/yAIza83nwW — Ricardo Ortiz Montenegro (@SoloMexicanos) August 31, 2020

Es un cínico debería regresar el dinero y pedirle perdón a la afición — rulaxrojiblanco (@rulaxrojib) August 31, 2020

Estás equivocado Borgetti, te recuerdo que estaba a préstamo y el León no hizo la opción de compra. Creo que si fue una mal decisión cuando tú llegaste a Chivas ya que pasaste de noche !!!!🇦🇹🇦🇹🐐Mi rebaño se equivocó contigo. — Javier Ayala (@JavierA68724231) August 31, 2020

Que raro que Borgetti haga una declaración vs Chivas. Porque será? Ah si, ya recordé…un petardo mas que fue a robar a Chivas. Ya…ya entendí. https://t.co/D6qVmmo7xO — Alex Avilés (@aviles_TH_) August 31, 2020

Macias lleva mas goles en chivas en su mal momento que borgetti en todo el rato que estuvo aca nmmz — Saul (@SayMyers) August 31, 2020

Hay que ser sin vergüenza, ni un maldito gol anotaste acá @borgetti58 — Mr Tongo (@tongo_mr) August 31, 2020

Borgetti es el máximo anotador de la historia de Santos Laguna con 205 goles y con la Selección Mexicana anotó 46, pero con Chivas llegó con la “pólvora mojada” pues no anotó un solo gol en los 22 partidos que jugó con el equipo entre Copa Libertadores y el Clausura 2009.