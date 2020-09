Hermana de Julián Gil comparte una imagen del actor en el hospital, antes de ser ingresado para una operación 

View this post on Instagram

Hoy lo operan (a mi hermano @juliangil ) de su rodilla ( meniscos) clínica privaba COVID free, sólo pacientes y personal médico, gracias por sus oraciones, es una cirugía simple pero el poder de la oración lo hace mucho más fácil! Aquí les comparto su saludo al despedirnos! #fe #lomejorestaporvenir #familiabendecida #salud #teamamos #juliángil