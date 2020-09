Joe Kennedy pierde las primarias al Senado, la primera derrota de un Kennedy en Massachussetts

Noticias

El senador Markey, que volverá a ser el candidato demócrata por Massachusetts, ha abrazado la agenda progresista

El senador Edward J. Markey volverá a ser candidato demócrata por Massachusetts, tras vencer en las primarias al representante Josept P. Kennedy III. Con la victoria de Markey se confirma la creciente fuerza de la izquierda progresista en el seno del Partido Demócrata y, por primera vez, un miembro de la familia Kennedy pierde unas elecciones en su estado.

Markey tiene el respaldo de una coalición joven y liberal, el tipo de votantes que alguna vez fue el núcleo duro de los Kennedy. Associated Press lo proclamó ganador poco después de conocerse que iba ganando por un 54% de los votos.

Al ganar la renominación en la principal primaria demócrata de este año en el Senado, Markey, demostró que el movimiento que empuja al partido hacia la izquierda no está obsesionado con cambiar a veteranos en el escaño por rivales más jóvenes. El senador de 74 años entró por primera vez en el Congreso en 1976 y ahora ha hecho tambalear a la que The New York Times llama “dinastía política más famosa de Massachusetts”.

Los anuncios que Kennedy lanzó en las últimas por correo y televisión hicieron poco por llevarlo al Senado, a pesar de las alusiones directas a su abuelo Robert F. Kennedy y a sus tíos abuelos.

El principal problema del representante de Massachusetts fue no dar a los votantes una razonable por la cual él debería reemplazar a Markey, que en general era muy popular entre muchos demócratas de Massachusetts.

La gran cantidad de votantes liberales del estado se mostraron satisfechos con su senador y felices de verlo abrazar la agenda progresista. Markey ganó con amplio margen en las zonas residenciales de las afueras de Boston y en las ciudades universitarias del oeste de Massachusetts.