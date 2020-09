La ciudad de Glendora busca obtener un reembolso tras respuesta a una fiesta ilegal

La ciudad de Glendora busca obtener un reembolso por los gastos generados el pasado sábado 22 de agosto cuando tuvo que intervenir para acabar una fiesta que había sido publicitada en la red social Instagram.

Glendora estaría buscando cerca de $36 mil dólares en reembolso por parte del organizador de la fiesta y del propietario del lugar en el que se realizó el evento llamado “100 Summers Mansion Party”.

Please see the press release regarding an illegal house party/gathering in our city last night. pic.twitter.com/To5bQGPD2D

— GlendoraPD (@Glendora_PD) August 23, 2020