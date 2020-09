LASD espera por fondos para el programa de cámaras corporales

Varias han sido las acusaciones de falta de transparencia en la actuación de los oficiales del Departamento de Alguaciles del condado de Los Ángeles (LASD), por lo que la Junta de Supervisores votará para aprobar un presupuesto que equipará al departamento con cámaras corporales.

El condado de Los Ángeles había aprobado un presupuesto de $35 millones para que el LASD dote a los oficiales con cámaras corporales que graben sus actuaciones en situaciones de emergencia, sin embargo, los fondos no han sido enviados al departamento porque el condado esperaba por un presupuesto.

(1/3) Today @LASDHQ is proud to announce the deployment of over 5200 Body-worn Cameras within the next 18 months. After a thorough/thoughtful negotiation, #LASD has contracted with Axon for the next 5 years to outfit over 5200 field deputies with body-worn cameras. pic.twitter.com/tqL4rJjlEF

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) August 12, 2020