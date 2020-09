3 fáciles recetas para una cena de menos de 300 calorías

Salud

Cenar ligero y saludable se relaciona con beneficios para perder peso, quemar grasas y acelerar el metabolismo. Prueba estas tres ideas de cenas, fáciles, livianas y deliciosas

Muchas personas creen que no cenar es el camino para perder peso de manera más eficiente, sin embargo se trata de una falsa creencia con muy poco sustento. Lo cierto es que en los últimos meses se ha vuelto una práctica algo común y muy recurrente que se utiliza con el objetivo de “ahorrar calorías.”

Si bien los beneficios de comer menos están comprobados y se relacionan directamente con la longevidad, la calidad de vida, el peso saludable y la prevención de enfermedades. Una cena saludable, ligera y baja en calorías se relaciona con extraordinarios y positivos efectos para perder peso y dormir mejor. De hecho se cuenta con referencias científicas como es el caso de la investigación publicada en Critical Reviews in Food Science and Nutrition, en la cual afirman que no existen evidencias que señalen que cenar promueve la obesidad.

Si bien es un hecho que el consumo de alimentos con un alto contenido en grasas saturadas, harinas refinadas, azúcares y sodio, que normalmente se encuentran en alimentos procesados y ricos en calorías. Los cuales se relacionan con el aumento de peso y algunas enfermedades, comerlos antes de ir a la cama favorece la acumulación de grasa en el cuerpo y en exceso es la causa directa del sobrepeso y obesidad.

Con base en ello es primordial entender la importancia de realizar cenas ligeras, bajas en calorías y equilibradas, cenar es una buena medida para evitar la ansiedad por comer y le aporta al organismo los nutrientes necesarios para cumplir con sus funciones durante el descanso.

Una buena recomendación es optar por cenas que no se excedan de las 300 calorías. A la vez también es importante procurar cenar lo más temprano posible, es una maravillosa costumbre cargada de bondades: beneficia la digestión, promueve el buen descanso, acelera el metabolismo y potencia la quema de grasas durante la noche.

1. Pimientos rellenos de atún

Ingredientes, para 2 porciones

4 pimientos

2 latas de atún

1 cebolla blanca chica

2 ramitas de apio

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Hojitas de albahaca fresca

Sal y pimienta

50 gramos de queso mozarella light

Modo de elaboración:

Lava y desinfecta los vegetales. El primer paso es limpiar los pimientos, pártelos a la altura del tallo, retira las venas y semillas en su interior. Precalienta el horno a 180 ºC. Pica finamente la cebolla y el apio en cuadritos pequeños. Para el relleno: En un sartén mediano agrega el aceite de oliva, cuando este caliente agrega la cebolla y permite que se dore ligeramente. Posteriormente agrega el apio y cocina por 5 minutos más, hasta que se ablande. Finaliza agregando el atún drenado, mezcla bien, sazona con albahaca fresca, sal y pimienta al gusto. Rellena los pimientos y cubre la parte superior con queso mozarella rallado. Hornea por 30-40 minutos.

2. Tortitas de coliflor

Ingredientes, para 4 porciones

1 coliflor mediana

1 diente ajo, machacado

1 huevo

150 gramos de harina

1 ramita de perejil

Sal y pimienta, al gusto

Aceite de oliva

Modo de elaboración:

Corta los ramilletes de la coliflor y lávalos bien con abundante agua fresca. Una vez limpios cocina al vapor o durante 8-10 minutos en el microondas. Cuando la coliflor este blandita, coloca en un recipiente hondo y permite que se enfríe un poco. Machaca con la ayuda de un tenedor, agrega un huevo entero, el ajo machacado, perejil picado al gusto, sal y pimienta. Mezcla bien todos los ingredientes. Agrega poco a poco y en forma de lluvia el harina. Incorpora bien hasta que obtengas una masa tierna, si lo consideras necesario añade un poco más de harina para que no se pegue. Toma una cucharada de la masa y aplánala hasta formar una tortita, si es necesario agrega más harina, acomódalas en un plato. En un sartén anti-adherente a temperatura media, agrega dos cucharada de aceite de oliva y cuando el aceite este caliente coloca suavemente las tortitas. Dóralas ligeramente por ambos lados. Acompaña con una ensalada ligera o unas rebanadas de tomate y aguacate. Son una gran opción de cena ligera y saciante a la vez.

3. Ensalada caprese

Ingredientes, para 4 porciones

500 gramos de tomates maduros

250 gramos de queso mozzarella fresco, en rodajas

1 ramita de albahaca fresca

50 ml de aceite de oliva extra virgen

15 ml de vinagre de manzana o blanco

Sal y pimienta, al gusto

Modo de elaboración: