Qué sucede si consumes vitamina C en exceso

Salud

Los intestinos tienen una capacidad limitada para absorber vitamina C

La vitamina C es conocida como un poderoso antioxidante que puede neutralizar los radicales libres dañinos. Pero sobre todo, es ientificada por contribuir al buen funcionamiento del sistema inmunológico con un papel importante para proteger al cuerpo de infecciones ya sea por virus, bacterias y otros cuerpos extraños.

Es una vitamina necesaria para producir colágeno, proteína indispensable para la cicatrización de las heridas, y que se entrelaza en los diferentes sistemas del cuerpo. También ayuda a producir varias hormonas y mensajeros químicos que se utilizan en el cerebro y los nervios.

Es tanta la relevancia de la vitamina C que debemos procurar el consumo diario recomendado.

¿Cuánta vitamina C necesitas al día?

Adultos de 19 años o más: hombres, 90 mg y mujeres, 75 mg.

Niños de 9 a 13 años 45mg; de 4 a 8 años de edad, 25 mg; de 1 a 3 años de edad, 15 mg; Bebés hasta los 6 meses de edad, 40 mg y de 7 a 12 meses de edad, 50 mg.

Embarazadas y en periodo de lactancia, la cantidad aumenta a 85 mg y 120 mg al día, respectivamente.

Fumadores deben añadir 35 mg más porque fumar suele reducir los niveles de vitamina C en el cuerpo. Según los Institutos Nacionales de Salud.

Para darnos una idea de esos gramos de vitamina C en alimentos, una naranja mediana te aporta 70 mg, mientras que media taza de pimiento rojo crudo picado tiene 95 mg.

¿Cuánto es lo máximo tolerable?

Cuando consumes la vitamina C a través de los alimentos difícilmente tendrás una sobredosis con efectos negativos. Si lo haces por suplementos, el nivel máximo tolerable de vitamina C que probablemente no cause efectos nocivos para la salud es de 2000 mg en el día.

Los intestinos tienen una capacidad limitada para absorber vitamina C. La absorción de vitamina C disminuye a menos del 50% cuando se toman cantidades superiores a 1000 mg, explica la Escuela de Salud Pública de Harvard (HSPH).

A veces se administra en forma de inyección en una vena (intravenosa) para que cantidades mayores puedan ingresar directamente al torrente sanguíneo. Esto suele hacerse bajo supervisión médica.

¿Qué pasa si tienes una sobredosis?

Las megadosis de vitamina C no son tóxicas generalmente en adultos sanos. Una vez que los tejidos del cuerpo se saturan con vitamina C, la absorción disminuye y cualquier exceso sale en la orina, según la HSPH.

Sin embargo, es posible que en ingestas superiores a 3000 mg al día, se presente lo siguiente:

Diarrea, náuseas y cólicos estomacales.

Aumento de la formación de cálculos renales en personas con enfermedad renal existente o antecedentes de cálculos.

en personas con enfermedad renal existente o antecedentes de cálculos. Aumento de los niveles de ácido úrico (un factor de riesgo de gota).

(un factor de riesgo de gota). Aumento de absorción y sobrecarga de hierro en personas con hemocromatosis, una enfermedad hereditaria que provoca un exceso de hierro en la sangre.

¿Qué debes considerar al tomar suplementos de vitamina C?

Los suplementos dietéticos de vitamina C podrían interactuar con los tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia.

La vitamina C combinada con otros antioxidantes (como la vitamina E, el selenio y el betacaroteno) podría reducir los efectos de protección cardíaca de los medicamentos con estatina y una niacina, publica la Oficina de Suplementos Dietéticos.

Ingerir grandes cantidades de vitamina C por encima de lo recomendado no tendría ningún beneficio adicional para la salud en personas que están sanas y bien alimentadas.