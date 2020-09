El Carnaval San Francisco será en 2020 una fiesta de la salud

California

La pandemia de covid-19 ha interrumpido variados y conocidos eventos artísticos y culturales en el Área de la Bahía. En la lucha contra el coronavirus, festivales, obras de teatro, ferias, exhibiciones y conciertos se han tenido que posponer para evitar nuevos contagios.

Organizaciones comunitarias y sin fines de lucro también han tenido que suspender o reacomodar sus actividades. Tal es el caso de uno de los eventos más pintorescos y populares de la ciudad: el Carnaval San Francisco.

Sin comparsas, desfiles ni fiestas, la versión 2020 del carnaval será un evento que tendrá como mensaje central la salud de la comunidad. La Junta de Directores del Carnaval consideró importante proporcionar recursos a la comunidad, en especial a los latinos afectados desproporcionadamente por la pandemia. Los latinos son el 15% de la población pero representan la mitad de todos los casos positivos de covid-19 de San Francisco.

Asociado con la ciudad de San Francisco, el Grupo de Trabajo Latino de San Francisco y variadas organizaciones sociales, el Carnaval SF presentará en el fin de semana del 5 y 6 de septiembre el evento ‘Latino Covid-19 – Sanación y Recuperación – Salud es Poder’.

“Estamos en esta crisis porque el gobierno no está ayudando, especialmente a los latinos. A nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local. Por eso es muy importante que nosotros tomemos el liderazgo como comunidad y usar las infraestructura de nuestra organización de Carnaval para que esta sea líder trabajando con las personas que están infectadas y los afectados por la pérdida del sus trabajos, lo que significa que no puedes pagar tus cuentas y que no tienes dinero para la comida”, dijo enfáticamente Roberto Y. Hernández, director artístico y productor ejecutivo de Carnaval San Francisco.

Hernández es un reconocido líder de La Misión, en donde nació de padres nicaragüenses hace 64 años. También es un artista, un organizador y un fiero defensor de los habitantes de La Misión, quienes enfrentan una crisis tras otra: el éxodo debido a los altos precios de la vivienda, los desalojos, la protección de los recién llegados y la violencia policial y pandillera.

Hernández ha enfrentado todos estos problemas dirigiendo protestas en el edificio del Ayuntamiento, en la lucha contra la violencia policial, contra la construcción de viviendas de lujo, marchando en la procesión del Día de los Muertos, organizando a los conocidos choferes ‘low riders’, a los comerciantes del barrio y a los jóvenes. También fue uno de los organizadores del Centro de Comida de La Misión, quienes reparten alimentos y víveres a familias durante tres días de la semana: lunes, miércoles y viernes.

Con mucha razón la alcaldesa de la ciudad, London Breed, lo llama el ‘Alcalde de La Misión’.

Ahora Hernández se ubica en la primera línea en la lucha comunitaria contra la pandemia. “Soy cofundador del Grupo Latino de Trabajo Covid-19 San Francisco… Nosotros como latinos nos hemos juntado para abordar este virus”, le dijo a La Opinión de la Bahía vía telefónica desde su casa.

Esta nueva versión de Carnaval contará con una feria de la salud con pruebas gratuitas para detectar el coronavirus, medir la presión arterial y otros exámenes. El Departamento de Salud Pública realizará pruebas de covid-19 gratuitas a las primeras 1,000 personas cada día y también habrá feria del trabajo “para que la gente desempleada pueda directamente conocer a un empleador… También tendremos una feria de la educación para ayudar a las familias que hoy enfrentan el desafío de educar a sus hijos en la casa con un computador portátil. Hay mucha gente atrasada en el pago de sus arriendos y propietarios amenazando con desalojos, también proveeremos información relacionada con la vivienda”, dijo Hernández.

La actividad incluirá puestos de arte y artesanía porque según Hernández hay muchos artesanos que no han podido vender sus productos en la calle. Esta vez no habrá escenario, ni comparsas, ni desfiles pero habrá algunos artistas callejeros. El director también asegura que el evento seguirá todas las pautas de salud y seguridad: se distribuirán máscaras faciales gratis, habrá distanciamiento social, controles de temperatura y estaciones de lavado de manos.

Hernández dijo que “por supuesto” no es fácil porque echará de menos el verdadero Carnaval. Los más afectados por el virus “somos nosotros los latinos… Pero hay que hacer un sacrificio. Esto no ha terminado, hay otra ola del virus viniendo. La gente se tiene que cuidar. Y ese será nuestro mensaje ‘salud es poder’. Ponte la máscara. Lávate las manos. Cúbrete la boca y la nariz cuando salgas. Esto no se ha ido y por eso vamos a educar a nuestra comunidad”.

Un carnaval solidario

El sábado 5 y el domingo 6 de septiembre de 2020 desde el medio día y hasta las 5 de la tarde en el patio y la cancha de futbol de la escuela John O’Connell High School (2355 Folsom St) y también en la Calle Harrison entre la calles 20 y 18. Se proveerá de comida y víveres gratis a familias que lo necesitan. Cuando las personas reciban algunos de los servicios recibirán un boleta que será canjeable por los alimentos en el Centro de Comida de La Misión en el 701de la calle Alabama.