El “pequeño” detalle que le impide a Luis Suárez fichar por la Juventus y hacer una dupla letal con CR7

El uruguayo tendrá que hacer una prueba de nacionalidad para poder jugar en Italia

Luis Suárez y la Juventus de Turín han tenido acercamientos sustanciales para buscar que el delantero uruguayo forme una dupla mortal en ataque al lado de Cristiano Ronaldo, la transacción está cerca de cerrarse pero un detalle podría cerrarle la puerta al equipo italiano: su pasaporte.

¿TE GUSTARÍA VER A ESTA DUPLA? 🤔 ▶ En Europa se dice que Juventus quiere contratar a Luis Suárez para reemplazar a Pipita Higuaín ❗ ¿Te imaginás un tridente Cristiano-Suárez-Dybala? pic.twitter.com/LEtQ2TPlaO — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) August 31, 2020

Según informa el diario italiano, La Gazzetta dello Sport, el charrúa juega en La Liga con la condición de comunitario debido a que está casado con una ciudadana italiana, Sofia Balbi, pero justo en ese país, el pasaporte del cónyuge no es suficiente para ser considerado europeo.

Suárez tendrá que hacer una prueba de nacionalidad que, de no aprobar, truncaría su fichaje por la Vecchia Signora ya que no se puede obtener el transfer internacional dela FIFA en caso de no aprobarlo.

El uruguayo tiene todo arreglado con la Vecchia Signora, pero un problema con su pasaporte lo obliga a someterse a un examen. Si no lo supera, no obtendrá el tránsfer, según informan en Italia.https://t.co/YtIwcgNLPb — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2020

El técnico Ronald Koeman ya le ha avisado a Suárez que no entra en planes la próxima temporada y la negociación con el equipo italiano parece estar a un solo paso… salvo por este pequeño “detalle”.