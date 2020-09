Policía sin arrestos tras varios incendios provocados en Diamond District de Nueva York

Una serie de incendios aparentemente provocados en la calle 47 de Midtown Manhattan, entre las avenidas 5ta y 6ta, dejó preocupados a los negociantes del famoso “Diamond District” de la ciudad, mientras NYPD no ha reportado ningún arresto.

La noche del martes hubo varios fuegos en la zona, captados en video. “Fue bastante loco. Nunca había visto algo así antes en la calle 47. Sólo llamas encendidas, al azar ”, dijo Sammy Ghassabian, vicepresidente del negocio “Jewels By Jacob”. Agregó que no podía creer lo que veía: contenedores y basura en llamas.

La policía dijo que alguien provocó los incendios alrededor de las 9:30 p.m. del martes, controlados rápidamente por FDNY. En esa zona la basura se ha acumulado, como en tantas otras partes de la ciudad, por recorte de fondos al Departamento de Saneamiento (DSNY).

El presunto pirómano “Obviamente es muy peligroso. Podrías lastimar a alguien así. Los incendios se propagan”, criticó Mike Nekta, propietario de “Leon Diamond”, a NBC News.

Hay muchas cámaras de vigilancia en “el Distrito Joyero”, por lo que él o los pirómanos probablemente fueron captados en algún momento antes, durante o después del acto.

Ayer miércoles hubo más policías en la zona, pero aún no se habían realizado arrestos. Un sospechoso llevaba una camiseta que decía “ONE FOR ALL”, detalló Fox News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

