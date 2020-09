¿Quiénes necesitan tomar acción todavía para recibir un cheque de estímulo?

Dinero

Hay algunas cosas que tienes que hacer para recibir tu cheque de estímulo

Las personas que no tienen ingresos o son de bajos ingreso y que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos, pueden ser elegibles para recibir un cheque de estímulo y pueden registrarse para que se le envíe utilizando la herramienta gratuita para no contribuyentes antes del 15 de octubre, de acuerdo con el sitio oficial del IRS.

Consulta la herramienta Do I Need to File a Tax Return? para ver si tienes un requisito de presentación o si puedes beneficiarte al presentar una declaración de impuestos de 2019.

Si no tienes que presentar impuestos y no planeas hacer una declaración de 2019, usa la herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here. Ingresa aquí tu información antes del 15 de octubre para que puedas recibir tu pago.

La mayoría de los ciudadanos ya ha recibido su cheque de estímulo, esto incluye a los contribuyentes elegibles que presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2018 y aquellos que no tienen que presentar una declaración de impuestos, pero reciben beneficios del Seguro Social, SSI, RRB o VA.

Las personas que no hayan recibido su pago pueden usar la herramienta Obtener mi Pago para ver el estatus de su cheque de estímulo.

–También te puede interesar: Trucos para comprar más barato en Walmart