Cómo obtener el mejor interés para la compra de un auto a pesar de un crédito bajo

Si alguna vez has financiado la compra de un vehículo o un refrigerador, sabes que tu puntuación de crédito es importante para conseguir un buen acuerdo.

Con un buen puntaje crediticio puedes conseguir una tasa de interés más baja. Pero si tienes un puntaje bajo o si no tienes un historial de crédito, quedas relegado a la categoría de alto riesgo. Eso implica un mayor riesgo para el prestamista, por lo que tienes que pagar más, agregando así costos financieros significativos además del precio de compra.

Entre una quinta y una cuarta parte de todos los préstamos para automóviles se encuentran en la categoría de alto riesgo, según los analistas de TrueCar, un importante mercado automotriz en línea que está asociado con Consumer Reports. Eso representa más de 5 millones de préstamos para automóviles por año.

Pero tu puntaje de crédito podría no ser el único factor que aumente la tasa de interés del préstamo para coches. Si financias tu compra mediante un concesionario de automóviles, utilizando una opción de préstamo que ellos mismos negocian en lugar de usar un banco o una cooperativa de crédito, la tasa suele ser más alta porque el concesionario recibe una comisión por actuar como intermediario.

Además, según un estudio reciente, las tasas de interés de préstamos para automóviles para los consumidores de raza negra o hispanos pueden ser más altas debido a la parcialidad y a la escasa supervisión del gobierno.

Pero hay formas de mantener la tasa de interés de tu préstamo para automóviles lo más baja posible. Aunque Consumer Reports y otros expertos en préstamos para automóviles recomiendan mejorar la calificación crediticia antes de solicitar un préstamo, las circunstancias de la vida real no siempre permiten suficiente tiempo para hacerlo.

Tal vez la mejor manera de obtener un interés más bajo es ver lo que ofrece tu banco o cooperativa de crédito en lugar del concesionario de automóviles.

“Antes de ir al concesionario, consulta otras opciones y compara las tasas de interés para saber lo que hay disponible en función de tu crédito e ingresos”, explica Chuck Bell, director de programas de la división de defensa al consumidor de CR.

“Muchos prestamistas te otorgarán un préstamo directo, por lo que no tienes que recurrir al concesionario para obtener tu financiamiento, que a menudo es más caro”, añade Bell. “Puedes solicitar préstamos a bancos o cooperativas de crédito, y algunos prestamistas te precalificarán por el monto que estás buscando con una verificación de crédito flexible, lo que no afectará tu puntuación de crédito”.

En general, las personas que tienen un crédito excelente obtendrán las mejores tasas de interés. Las personas con malas calificaciones crediticias o sin crédito (las que no han hecho pagos de tarjetas de crédito y otras facturas mensuales recientemente) pagarán las tasas más altas. Las tasas se incrementan para los préstamos de alto riesgo porque es más probable que el prestatario no pague el préstamo.

“La puntuación está diseñada para predecir el riesgo del prestatario de devolver el monto del préstamo”, dice Alain Nana-Sinkam, vicepresidente de iniciativas estratégicas de TrueCar. “Analiza tu historial de pagos a tiempo de facturas, tarjetas de crédito y de préstamos personales, para autos y vivienda, y utiliza esa información para predecir tu comportamiento futuro y por lo tanto tu riesgo de incumplimiento”.

Una baja calificación crediticia significa que normalmente no calificarás para las ofertas atractivas de cero por ciento de interés que se destacan en los anuncios de autos nuevos, y eso significa que podrías pagar cientos o incluso miles de dólares más en intereses por la duración del préstamo.

Según Experian, una de las principales agencias de informes de crédito, los puntajes de crédito se desglosan de la siguiente manera:

Excelente: 800-850. Esta categoría incluye al 21% de los prestatarios y tiene las mejores tasas de interés.

Muy Bueno: 740-799. Una cuarta parte de los prestatarios entran en esta categoría, que promete tasas de interés mejores que las promedio que otorgan los prestamistas.

Bueno: 670-739. Este segmento cubre al 21% de los prestatarios. Experian afirma que es probable que solo el 8% de este grupo se vuelva seriamente moroso en los pagos.

Aceptable: 580-669. Esta categoría se considera de alto riesgo e incluye al 17% de los prestatarios.

Deficiente: 300-579. Solo el 16% de los prestatarios están en la categoría de alto riesgo crítico. Este grupo tiene más probabilidades de tener cargos adicionales o rechazos de solicitudes de préstamos.

“La triste realidad es que si eres un comprador de alto riesgo pagarás más intereses que alguien con una buena calificación crediticia”, afirma Matt DeLorenzo, editor de Kelley Blue Book.

Cómo ahorrar dinero

Tras conversaciones con expertos de la industria de préstamos, CR encontró que hay varias maneras de ahorrar dinero, incluso si tienes una calificación crediticia que no es totalmente óptima.

Conoce tu puntaje de crédito. Experian recomienda que verifiques tu puntuación de crédito al menos una vez al año como una actividad rutinaria. De esa manera, sabrás en qué posición estás para manejar las expectativas con respecto a los requisitos del préstamo y lo que debes hacer para aumentar tu calificación. También debes buscar errores en tu informe de crédito, que pueden afectar tu puntuación, dice Bell. “Por suerte hay muchos sitios en línea que puedes visitar para obtener una calificación crediticia gratuita”, dice Nana-Sinkam. “Todas las principales agencias de crédito ofrecen un informe de crédito gratuito anualmente”.

Si hay tiempo, mejora puntaje de crédito. Una calificación crediticia puede mejorarse de varias maneras, principalmente si pagas las facturas a tiempo. Siempre paga la tarjeta de crédito y otras facturas cuando vencen, incluso si es solo el pago mínimo. Este es un buen consejo para cualquier préstamo: Cuanto más pagas por adelantado, menos pagarás a largo plazo.

Realiza un pago inicial más grande. “Realizar un pago inicial mayor reduce el monto del préstamo que necesitas, y un préstamo más pequeño significa menos interés”, explica Amy Wang, directora asociada de Credit Karma Auto. “El pago inicial puede ser en efectivo, un vehículo de intercambio o una combinación de ambos”.

Obtén una precalificación. Al igual que conocer tu puntaje de crédito, que tu banco te otorgue la precalificación para un préstamo te ayuda a manejar las expectativas sobre lo que es posible.

Comunícate con tu institución financiera y consulta lo que está disponible. Nana-Sinkam dice que antes de obtener la precalificación, es recomendable revisar tu informe de crédito para ver si hay cargos disputables. Todo ayuda y solo unas pocas correcciones pueden conseguirte una mejor tasa de interés. Obtener la aprobación de un préstamo antes de comprar un automóvil te ofrece la oportunidad de negociar.

“Implica tener una tasa de interés que puedes llevar al concesionario para ver si la pueden superar”, dice DeLorenzo. “Los concesionarios pueden tener acceso a programas que ofrecen una mejor tasa de interés a los prestatarios de alto riesgo”.

Toma en cuenta lo que ofrece el fabricante. Si estás buscando un nuevo vehículo, algunos fabricantes como Chrysler, Hyundai y Kia a menudo tienen programas para prestatarios de alto riesgo, dice DeLorenzo. Tienes que buscar en sus sitios web para ver qué ofrecen, y tener en cuenta que este tipo de ofertas estarán disponibles en los automóviles más baratos. “La mayoría de los préstamos de alto riesgo que verás son para los vehículos básicos y económicos, el extremo inferior de la línea de productos”, añade. “No creo que ningún fabricante quiera que un comprador de alto riesgo tenga ventaja sobre un vehículo de alta gama, como un automóvil de lujo o una camioneta”.

Considera comprar un vehículo usado. En general, los automóviles usados cuestan menos dinero, y es más probable que el valor de un coche usado se mantenga estable durante más tiempo que el de un automóvil nuevo, que se depreciará rápidamente. Eso significa que las transacciones de automóviles usados representan menos riesgo para el prestamista, y hay una mayor probabilidad de que un prestatario de alto riesgo obtenga la aprobación para un préstamo. “En nuestra experiencia, la mayoría de los compradores de alto riesgo compran en el mercado de automóviles usados porque están buscando vehículos a un precio más bajo”, dice Wang.

Si crees que eres víctima de discriminación, repórtalo. La discriminación racial en los préstamos para automóviles no es nada nuevo. Tras una demanda por discriminación, Ally Financial, que atiende los préstamos de varios fabricantes de automóviles, resolvió una demanda por discriminación racial por $80 millones hace solo unos años.

Según un informe académico publicado en diciembre, los prestatarios de raza negra e hispanos tenían una probabilidad 1.5% menor de obtener la aprobación para un préstamo y pagaban tasas de interés un 0.7 % más altas, independientemente de su crédito. El estudio reveló que aunque los préstamos bancarios, que están regulados por el gobierno federal, tuvieran menos probabilidades de ser discriminatorios, a más de 80,000 prestatarios de raza negra e hispanos se les negaron los préstamos para los que habrían recibido aprobación si hubieran sido personas de raza blanca.

Los préstamos ofrecidos por los concesionarios se conocen como préstamos indirectos, porque el concesionario organiza el financiamiento a través de una compañía externa. Pero no es necesario que el concesionario comparta con el prestatario las ofertas de préstamo que le da el prestamista. Así es cómo se incrementan los préstamos con fines de lucro, y como indica el estudio del año pasado, esta es la forma en la que los concesionarios pudieron cobrar más a los prestatarios de las minorías. Una norma federal promulgada en 2013 colocó a los préstamos para automóviles bajo la tutela del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) [oficina de protección financiera del consumidor] y redujo los préstamos discriminatorios para automóviles en un 60%. Pero la norma fue revocada por el Congreso varios meses antes de las elecciones de mitad de mandato de 2018.

“A diferencia de los prestamistas hipotecarios, que informan de cada solicitud a través de la Home Mortgage Disclosure Act (ley de divulgación de hipotecas para viviendas), los prestamistas de automóviles no informan de forma sistemática los datos de la solicitud o del nivel de los préstamos, lo que dificulta que los reguladores supervisen a los prestamistas en busca de prácticas discriminatorias”, dice Erik Mayer, uno de los autores del estudio. “Encontramos la prueba más contundente de discriminación en la región del sur, en Ohio River Valley y en zonas del suroeste. Nuestras estimaciones sobre la discriminación en los préstamos para automóviles están fuertemente relacionadas con las medidas a nivel estatal que evidencian la prevalencia de los prejuicios raciales”.

Si tienes sospechas sobre préstamos discriminatorios, Mayer sugiere presentar una queja ante el CFPB o ante la Comisión Federal de Comercio.

