Corre 10 maratones en un mes y lo hace por una causa increíble

Pasar por una pandemia global y experimentar un confinamiento en todo el país no es cualquier cosa, y tratar de lidiar con todo esto ha tenido un gran impacto en la salud mental de muchas personas.

Es natural luchar en tiempos de caos y confusión, y es inusual que alguien haya superado el período de aislamiento sin tener ni un solo día difícil.

Mucha gente ha recurrido a las redes sociales para hablar sobre su falta de productividad, su incapacidad para dormir y las dificultades de no poder ver a sus amigos y familiares, y aunque cada persona luchó con diferentes aspectos del confinamiento, la mayoría ha tenido algún problema de salud mental, en mayor o menor medida.

Por suerte, hablar sobre el bienestar mental se ha vuelto más común en los últimos años, pero todavía no se aborda de manera explícita, por lo que las personas aún pueden tener dificultades para abrirse al respecto.

Life can be tough. Many people struggle to cope at one point or another. We're here to listen to whatever is troubling you 💚 pic.twitter.com/O1mUruEzsO

— Samaritans (@samaritans) August 11, 2020