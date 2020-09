Khloé Kardashian sorprendió a su hermana Kourtney con un desfile de autos por su cumpleaños 

Entretenimiento

Toda la familia adornó sus impresionantes autos

Khloé Kardashian sorprendió con éxito a su hermana Kourtney en su cumpleaños número 41 con un desfile de autos frente a su lujosa casa.

El cumpleaños de Kourtney fue el 18 de abril, poco después de que se prohibieran las grandes reuniones y entrara en vigor el distanciamiento social en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Pero Khloe, de 36 años, estaba decidida a reunir a la familia de manera segura y hacer que el cumpleaños de su hermana mayor fuera inolvidable.

En este nuevo clip de Keeping Up With the Kardashians, que regresa con nuevos episodios el jueves 17 de septiembre, se ve a Khloé planeando la celebración del cumpleaños de su hermana Kourtney.

“Así que es el cumpleaños de Kourtney, y vamos a pasar por la casa de Kourtney, tocando música de cumpleaños, tocando bocinas, molestando a todos los vecinos, y todos hicieron un gran trabajo decorando sus autos”, explicó Khloé en el confesionario.

Khloé se puso de acuerdo en secreto con la hija de Kourtney, Penélope, de ocho años, para hacer realidad su visión.

Antes de pasar por su casa, Khloé llamó a su sobrina para informarle el plan. “Oye Penélope, ¿tu mamá me puede oír?” Khloé dice en el teléfono. “No”, responde Penélope.

“Está bien, bien porque tenemos una sorpresa. Necesitaré que hagas algo por mí. Necesito tu ayuda para sacar a tu mami por la puerta principal y voy a tener una sorpresa para ella en la calle. Pero no puedes decírselo, solo tendrás que decir: Mamá, ¿puedes salir? Necesito mostrarte algo’. ¡Pero no arruines la sorpresa! ¡Puedes llevarte todo el crédito!

“Está bien”, responde Penélope. Luego, Khloé encabezó el gigantesco desfile de autos desde lo alto de su propio vehículo.

