¿Las palomitas de maíz son saludables para los diabéticos?

Salud

Pueden ser un snack saludable con una medida y preparación adecuada

Cuando se tiene antojo de alguna botana crujiente debemos tener cuidado con las opciones a elegir, sobre todo las personas con diabetes. Productos como los pretzels, el pan blanco y las papas fritas, son carbohidratos con alto índice glucémico (IG), se digieren rápidamente y hacen que aumente velozmente el nivel de azúcar en la sangre.

Los refrigerios saludables no siempre resultan tan atractivos. En el caso de las palomitas de maíz, ¿son una opción para los diabéticos?

Cuando se preparan con aire, sin azúcar, sin sal y si se comen de forma moderada, las palomitas de maíz pueden ser un bocadillo saludable.

Las palomitas de maíz son 100 por ciento de granos sin procesar, son alimentos integrales. Contienen mucha fibra, vitaminas y minerales. Además no tienen un alto índice glucémico.

El tamaño de la porción recomendada de palomitas de maíz para personas con diabetes es de aproximadamente 3 tazas de palomitas de maíz, siempre que no se hayan cocinado con grasa adicional, como mantequilla o aceite.

Alto contenido en fibra

Las palomitas de maíz tienen un contenido relativamente alto de fibra: una taza de palomitas de maíz hechas con aire contiene poco más de un gramo de fibra. También contiene 1 gramo de proteína y 6 gramos de carbohidratos.

No contienen colesterol, prácticamente están libres de grasa (solo 0.1 g por taza). Hay solo de 100 a 150 calorías en una porción de 5 tazas reventadas, señala el Centro de Investigación de Nutrición Humana de Grand Forks.

Su contenido en fibra también hace un bocadillo adecuado porque ayuda a promover la saciedad y puede ayudar a mejorar el control del azúcar en sangre en personas con diabetes, de acuerdo a múltiples estudios y como concluye un metanálisis publicado en el Journal of the American Board of Family Medicine.

Índice glucémico

Aunque las palomitas de maíz contienen carbohidratos, el contenido de fibra en las palomitas de disminuye la velocidad a la que se digieren y previene los picos de azúcar en la sangre. Tienen una baja carga e índice glucémico.

Las palomitas de maíz hechas al aire tienen un IG de 55, lo cual aún es bajo casi moderado según las escalas que muestra la Oregon State University.

Valor nutritivo

Las palomitas de maíz aportan vitaminas como ácido fólico, niacina, riboflavina, tiamina, ácido pantoténico y vitaminas B6, A, E y K.

En cuanto a minerales, también contienen hierro, calcio, cobre, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y zinc.

Su cáscara está llena de fibra y antioxidantes

Investigadores de la Universidad de Scranton descubrieron que las cáscaras de las palomitas de maíz en realidad tienen la mayor concentración de polifenoles y fibra.

Las cáscaras contienen betacaroteno, luteína y zeaxantina que son importantes para mantener la salud ocular.

Los polifenoles que aportan tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Ahora ya lo sabes, las palomitas de maíz son una opción saludable siempre y cuando no te excedas, estén libres de sal, grasas como mantequilla o margarina. Para condimentarlas, en lugar de sal, usa hierbas secas o chile en polvo (sin sodio ni otros aditivos).