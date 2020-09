Un segundo cheque de estímulo es respaldado por 7 de cada 10 personas en Estados Unidos, según una encuesta

Un segundo cheque de estímulo goza de un gran atractivo para los votantes de todos los partidos, así lo reveló una encuesta de Gallup publicada esta semana.

En el ejercicio participaron 5,000 ciudadanos entre republicanos, demócratas e independientes y mencionan que el 70 por ciento de los encuestados están a favor de un nuevo proyecto de ley de estímulo que venga acompañada de una nueva ronda de pagos directos para los ciudadanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

El apoyo, señala la encuesta, puede mantener presión sobre los negociadores en Washington que buscan llegar a un acuerdo.

Cuando el Senado regrese a trabajar este 8 de septiembre, las negociaciones oficiales para otro proyecto de ley de estímulo podrían reiniciarse.

Tanto los demócratas como la Casa Blanca han declarado que están listos para retomar las conversaciones sobre una nueva ronda de asistencia para los ciudadanos en medio de la crisis de coronavirus.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, escribió en su cuenta de Twitter el jueves que “los estadounidenses necesitan nuestra ayuda y merecen un proyecto de ley que satisfaga las necesidades de la nación”.

Republicans may call their COVID-relief proposal “skinny,” but it'd be more appropriate to call it “emaciated”

Their proposal appears to be completely inadequate and fails to meet the country's needs

Americans need our help and deserve a bill that meets the needs of the nation pic.twitter.com/6FUssUgCQy

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 3, 2020