¡La gente lo ama! Raúl Jiménez es elegido por los fans como el mejor jugador de Wolves en la temporada

Raúl Jiménez tuvo una gran temporada con el Wolverhampton. El delantero Mexicano fue el máximo anotador del clun marcando 27 goles y uno de los mayores asistentes con 10 pases para gol.

Hace unos días, el mexicano fue reconocido por sus compañeros como el mejor jugador de la temporada y este sábado se ganó otro premio al ser nombrado por los aficionados como el jugador más sobresaliente del torneo que terminó.

Player of the season! I won this award because of all of you, thank you for your support. I will always do my best to keep improving/ Jugador de la temporada, este premio es gracias a ustedes, gracias por su apoyo. Siempre daré mi maximo para seguir mejorando 🏆⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/3LyD5AWaiI

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) September 5, 2020