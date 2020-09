Livia Brito rompe el silencio tras perder protagónico en Televisa: “No quería tomar proyecto”

Entretenimiento

La actriz cubana desmiente a Juan Osorio y asegura fue ella quien rechazó el proyecto

Tras el escándalo que vivió por golpear a un fotógrafo junto a su pareja, se dio a conocer que Livia Brito perdió el protagónico de una telenovela en Televisa, sin embargo, la actriz alza la voz para dar su propia versión.

La actriz de origen cubano rompió el silencio este fin de semana, luego de que Juan Osorio revelara que fue él quien decidió quitarle el personaje principal de la telenovela ‘Qué le pasa a mi familia’, en la que compartiría créditos con José Ron, todo esto debido a los escándalos que protagonizó hace unos meses junto a su novio Mario Martínez:

“Estoy en contra de la violencia y de las expresiones no gratas. Yo quiero a mi País, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país. Yo tengo que asumir la responsabilidad de que en este caso la decisión fue mía y no tuve más. Afortunadamente tuve el apoyo de la empresa (Televisa) y en ese momento cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, pero esa fue la razón“, aseguró Osorio durante un encuentro con los medios de comunicación.

A pesar de las declaraciones que dio el productor a finales del mes de agosto, la protagonista de ‘Médicos, línea de vida’ compartió un texto en el que aseguró fue ella quien decidió rechazar el proyecto:

“Yo desde que terminé Médicos, no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco“, escribió la actriz en un posteo de la cuenta oficial de Univisión en Instagram.

Recordemos que Livia Brito fue demandada el pasado mes de julio por lesiones y robo de equipo profesional del fotógrafo Ernesto Zepeda, quien fue agredido en las playas de Cancún mientras tomaba algunas imágenes de la actriz y su pareja sentimental.