Video de desalojo de familia latina con dos niños pequeños genera ola de solidaridad de $175,000

La familia de Israel Rodríguez fue desalojada la pasada semana en Houston (Texas) por no poder pagar la renta y cientos de personas se unieron para donar dinero para ayudar a personas como ellos que lo han perdido todo por el coronavirus.

Las imágenes del desalojo de Rodríguez, su pareja y dos hijos pequeños, de 1 y 4 años, fue mostrada por CNN, lo que generó una ola de solidaridad a nivel nacional.

CNN's Kyung Lah speaks with residents in Houston who are facing financial hardship as a result of the coronavirus pandemic. Unable to pay their rent, they now face eviction. https://t.co/uLdLoFTDEI pic.twitter.com/2o8zLGjKDq

— CNN Tonight (@CNNTonight) September 3, 2020