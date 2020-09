Alerta por mala calidad del aire debido a incendio Bobcat en el Bosque Nacional de Los Ángeles

El humo y las cenizas que provoca el incendio Bobcat en el Bosque Nacional de Los Ángeles, por encima de Azuza, ha hecho sonar las alarmas en el condado angelino sobre la mala calidad del aire.

Residentes en el área de las Montañas de San Gabriel, en el este del Valle de San Gabriel y en el Valle de Pomona-Walnut, tal y como dijo el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).

La gente ha reportado que están cayendo cenizas sobre comunidades que están a millas del foco del incendio, según informó este lunes Los Angeles Times.

Duarte and Monrovia are the two communities closest to #BobcatFire but Santa Ana conditions could threaten not just those communities, but also potentially Azusa, Bradbury, Arcadia and Sierra Madre as well, he said https://t.co/6MJVIkNDV9

