Cómo apoyar a las familias, mientras la economía se levanta

Los Ángeles

Informe detalla un camino hacia la recuperación económica mediante trabajos verdes.

Hace unos días se publicó un reporte que promueve un camino hacia la recuperación económica a través de la equidad, la resiliencia climática y la calidad del empleo.

El reporte “Putting California on the High Road: A Jobs & Climate Action Plan for 2030”, provee recomendaciones sobre cómo apoyar a las familias trabajadoras del estado mientras que California comienza a trazar un camino hacia un futuro libre de carbono.

Al mismo tiempo, se intenta impulsar una recuperación económica que pueda evitar que la recesión del COVID-19 se convierta en una depresión.

Carol Zabin, directora del programa de economía verde en el Centro Laboral de UC Berkeley, dijo a La Opinión que el informe fue ordenado por la legislatura de California, bajo la AB 398, que fue una ley importante sobre el clima que extendió el programa de límites y comercio hace un par de años.

“Esa pieza de legislación por primera vez requirió que el estado presentara recomendaciones sobre cómo apoyar a los trabajadores, mientras hacemos esta gran transición económica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo Zabin, quien es la principal autora del reporte.

El proyecto final fue una colaboración entre el Centro Laboral de UC Berkeley y la Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador.

Tras revisar más de una centena de políticas y programas del estado, el enfoque es asegurarse de que haya un apoyo para los trabajadores con los cambios hacia los trabajos verdes.

Un ejemplo de éxito hasta ahora en términos de reducción de emisiones de carbono, es el estándar de cartera renovable que se les ha dicho a las empresas de servicios públicos como PG&E y So Cal Edison que tienen que obtener electricidad de fuentes cada vez más limpias.

“Con el tiempo eso realmente ha funcionado. Se han construido plantas solares que han producido buenos trabajos sindicales. Esa es una historia de éxito”, dijo Zabin.

No obstante, el reporte también aborda el elemento de transición justa, ya que muchos trabajadores están atrapados en las industrias de combustibles fósiles de las que se intenta alejar para cumplir con los objetivos climáticos.

Zabin dijo que encontraron algunas áreas problemáticas en las que persisten los trabajos con salarios bajos, pero también las herramientas para hacerlos mejores. Estas incluyen capacitación para los trabajadores y brindar habilidades a los mejores empleadores que realmente invierten en su fuerza laboral en lugar de simplemente intentar explotar a los trabajadores y al medio ambiente.

“Tenemos un problema de trabajo con salarios bajos, particularmente para los trabajadores latinos”, indicó Zabin. “Y tenemos muchas herramientas de políticas que se pueden agregar o complementar a estas políticas climáticas para garantizar que los trabajadores de comunidades desfavorecidas y de color tengan caminos hacia buenos trabajos que sean accesibles”.

Pese a que el informe fue creado antes de que surgiera la pandemia del coronavirus, Sabin subrayó que continúa siendo un camino bueno hacia la reconstrucción.

“Podemos hacerlo de una manera que sea ecológica y equitativa; además creo que muestra las herramientas específicas que pueden ir juntas, las herramientas de política climática y las herramientas de política laboral”, indicó.

Para leer el reporte visite: https://laborcenter.berkeley.edu/putting-california-on-the-high-road-embargoed/