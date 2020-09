El auto más peculiar que Katy Perry tuvo alguna vez

Al igual que Paris Hilton y Nicki Minah, Katy Perry llegó a tener un Smart rosa que parecía sacado del garaje de Barbie.

A diferencia de la mayoría de las celebridades, que invierten en tintes oscuros y tratan de evitar ser descubiertos por los paparazzi, Katy Perry quería estar absolutamente segura de que se supiera quién conducía el auto rosa, por lo que su nombre está pintado en el costado.

Quién sabe cuál es su razonamiento detrás del automóvil Smart, pero en realidad no importa: Si alguien va a hacer que un Fortwo se vea bien, es Katy Perry.

Perfect in pink RT @Sinclairsmart: Check out Katy Perry with her very own pink smart car! pic.twitter.com/WNjGGor0C4

— smart nederland (@smart_nederland) October 28, 2013