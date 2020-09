VIDEO: “Los asintómicos contagian solo cuando respiran”, dice Pilar Mazzetti, ministra de Perú

Gran revuelo está causando Pilar Mazzetti, ministra de Salud de Perú tras afirmar que los asintomáticos no contagian “solo cuando respiran”.

Y es que durante una entrevista televisiva, la ministra de Salud trató de explicar los casos asintomáticos, pero todo le salió mal, incluso el entrevistador trató de que aclarara la situación, pero Mazzetti lo enredó más.

“¿A quién se le hace pruebas? A la persona que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba”, aseguró la ministra.

¿Pero si es asintomático?, la cuestionó el conductor de RPP Noticias.

“Porque el que está positivo con síntomas no contagia”, aseguró Mazzetti.

El conductor se mostró sorprendido por lo que acabada de escuchar y la cuestionó nuevamente: “Usted nos está diciendo que un asintomático no contagia… Hemos estado todo este tiempo preocupados porque nos han dicho, repetidamente, que un asintomático también puede contagiar”.

Y la respuesta que tajante no se hizo esperar y enseguida se hizo viral en las redes sociales.

“El asintámtico contagia solamente en un porcentaje muy pequeño… y solo cuando respira“, dijo muy segura la ministra de Salud peruana.

El video de la entrevista circula en Twitter y hasta con memes por los dichos de la ministra.

Por estás razones el Covid está acabando con varios países donde impera el neoliberalismo, es la Ministra de Salud de #Perú, evidentemente no sabe nada de medicina, dice en vivo que los casos asintomáticos positivos de Covid 19 no contagian mientras no respiren. #Cuba #Venezuela pic.twitter.com/2YuGeEAVx6

— Guerrero Cubano (@GuerreroCuba) September 6, 2020